Amerikanci za pad Madura koristili taktiku kao u srpskoj krajini? O tome pričao i Vučić: 'Pokupili su ih sve'

Bivši američki obavještajni analitičar Malcolm Nance u razgovoru za Times Radio govori kako je za nestanak struje u Caracasu tijekom operacije svrgavanja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura najvjerojatnije bila korištena grafitna bomba BLU-114/B koju su prvi put Amerikanci koristili u bombardiranju Beograda 1999. godine. - Prvi put je to oružje korišteno 1999., kad smo bombardirali Beograd i Srbiju. Koristili smo tu bombu, grafitnu bombu, koja ide do električnih trafostanica, eksplodira iznad njih i izazove kratki spoj cijele trafostanice. To, naravno, prekida svu električnu energiju u bilo kojem gradskom sektoru koji želite - komentirao je Nance u razgovoru za podcast radijskog programa londonskog dnevnog lista Times. Dodao je kako, na temelju video snimki subotnjeg jutra u glavnom gradu Venezuele, pretpostavlja da nije bila ugašena struja u čitavom gradu, neki dijelovi grada nisu bili u mraku, ali vjerojatno su grafitnim bombama zamračeni oni dijelovi grada koji su bili na putu američkih letjelica prema rezidenciji u kojoj je lociran i otet Maduro. U tom razgovoru Malcolm Nance, inače, iznosi argumente za mogućnost da je ostatak venezuelanskog režima unaprijed "spakirao" Madura za dogovorenu predaju Amerikancima, koji su sa svojim specijalnim postrojbama samo trebali "ući i neutralizirati finalnu grupu" tjelohranitelja oko Madura, te odvesti sa sobom. - Jer, 23 minute za dolazak i odlazak, iz Trinidana, malo je prebrzo - smatra Nance.

Na sličnom tragu, ali iz potpuno drukčije, velikosrpske perspektive, američku subotnju blitz-agresiju na Venezuelu komentirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić s tezom da su Amerikanci "obavještajno završili" Madurovu Venezuelu kao svojedobno "srpsku krajinu". Taj dio Vučićeva nedjeljnog obraćanja nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije ostao je neprimijećen u medijskim izvještajima, ali Vučić je u jednom trenutku rekao ovo: - Kapa dolje Amerikancima za obavještajni rad. Potkupili su ih sve. Kao što su završili obavještajno i srpsku krajinu, pa nijedan tenk vojske Republike srpske, nijedan vojnik vojske Republike srpske ili Vojske Jugoslavije, nije se pojavio nigdje. Sve su potkupili koga je trebalo. Da ušetate sa sedam helikoptera na neke zgrade, mislim da nema zemlje gdje se to može dogoditi, osim Vatikana, San Marina i Luksemburga. Dakle, razmjeri izdaje su bili nevjerojatni. Ali Amerikancima na obavještajnom radu, na tome kako su to izveli, chapeau. Što se borbene operacije tiče, to je bilo jedno veliko ništa, to vam je jasno, jer su sve obavili obavještajno - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije - isti čovjek koji je, podsjetimo, krajem ožujka 1995. u okupiranoj Glini držao govor u kojem je tvrdio da "nikada srpska krajina, nikada Glina, neće biti Hrvatska" - u tom je nedjeljnom obraćanju novinarima spomenuo i zavjeru koju vidi u odabiru datuma uhićenja Madura i izručenja Slobodana Miloševića međunarodnom sudu u Haagu 2001. godine. - Kao što su ovo ponovili na dan kad su to izveli s Noriegom 1990., tako je Milošević morao da ode baš na Vidovdan, da poniženje za jednu zemlju bude najgore, maksimalno. Što god netko mislio o Miloševiću, tu ljagu, tu sramotu sa svog obraza mi kao narod nikad nećemo moći oprati. To je jedna od najvećih sramota koje smo sebi pričinili i gdje smo se obrukali i kao narod, a posebno kao država - rekao je predsjednik Srbije. Da ne bi bilo zabune, Vučić ne misli da je najveća sramota i ljaga bila sama Miloševićeva vladavina, tijekom koje su Srbi činili brojne ratne zločine i jedan sudski presuđeni genocid u Srebrenici, nego misli na to da je najveća sramota i ljaga bio čin izručenja Miloševića Haagu, što je provedeno pod vladom premijera Zorana Đinđića. Premijera koji je kasnije ubijen u atentatu.