BRANIMIR FARKAŠ ZA VEČERNJI LIST:

'U Butanu sam podsjetio premijera da je to jedna od tri zemlje koje nisu priznale Hrvatsku'

Autor
Hassan Haidar Diab
07.01.2026.
u 13:54

Donedavni novinar HTV-a, a odnedavno diplomat u New Delhiju, govori o tome zašto je ostavio novinarstvo, kako se nosi s gubitkom kćeri, o Indiji i okolnim zemljama koje pokriva u svom radu

Nakon dugogodišnje novinarske karijere i prepoznatljiva rada na HRT-u, Branimir Farkaš zatvorio je jedno važno profesionalno poglavlje i otvorio novo – diplomatsko. Oprostio se od novinarstva u trenutku kada je procijenio da može i želi dati doprinos s druge strane javne scene, one tiše, ali strateški iznimno važne. Danas živi i radi u New Delhiju, u hrvatskom veleposlanstvu u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, u samom središtu globalnih političkih, gospodarskih i geopolitičkih preslagivanja. Indija, država koja je od politike nesvrstanosti evoluirala u koncept "svesvrstanosti", za hrvatsku diplomaciju predstavlja prostor velikih prilika, ali i iznimno složenih izazova. Farkaš je sudjelovao u organizaciji povijesnih bilateralnih događaja – od prvog posjeta indijskog premijera Hrvatskoj do jačanja političkih, gospodarskih i kulturnih veza dviju zemalja. Paralelno s intenzivnim diplomatskim ritmom, New Delhi mu je i prostor osobnog propitivanja, prilagodbe i novog životnog iskustva. U razgovoru za Večernji list govori o svakodnevici diplomata u gradu od 30 milijuna stanovnika, životu izvan protokola, privikavanju na indijsku klimu, kulturu i kaos, ali i o razlozima zbog kojih je odlučio napustiti novinarstvo te karijeru u medijima zamijeniti diplomatskom službom.

Ključne riječi
Indija New Delhi Butan Branimir Farkaš

MI
Minhen
14:17 07.01.2026.

Jaki diplomat. Situacija Butana je neuobičajena. Ta država ima vrlo ograničene diplomatske odnose i priznaje samo oko 50 ili 60 zemalja, znatno manje od većine članica UN-a. Diplomatske veze uspostavila je tek krajem 20. stoljeća, a nepriznavanje nekih bivših jugoslavenskih država ukljucujuci nas je samo posljedica njihovog diplomatskog minimalizma. A jos nam samo fali 50000 Butanaca (ili koliko ih vec ima tamo) nakon Nepalaca - bolje ovako.

