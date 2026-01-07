Naši Portali
PODZEMNA MREŽA OTPORA

Vojska u sjeni na koju Putin nije spreman? Spremaju mu pakao ako Ukrajina izgubi teritorij

Putin Ukrajina
Foto: REUTERS/PIXSELL
1/8
Autor
Dora Taslak
07.01.2026.
u 18:15

Ateš i njegovi agenti tvrde da primirje neće donijeti mir, već da će označiti novu fazu rata u sjeni koji vode ukrajinski pokreti otpora

Rat u Ukrajini traje gotovo četiri godine, a mnogi su uključeni u zaustavljanje ratnog napora ruskog čelnika Vladimira Putina. Među njima je i oko 2000 agenata koji rade za Ateš, proukrajinsku podzemnu mrežu otpora. Riječ je o muškarcima i ženama koji iza neprijateljskih linija provode opasne sabotažne misije. Jedan od agenata, 30-godišnjak, otkrio je kako je postavio bombe na željezničku prugu koja se koristi za dopremu oružja i zaliha moskovskim trupama u istočnoj Ukrajini.

"Cilj je bio jednostavan: poremetiti promet na toj ruti. Učinio sam sve da pruga jednostavno postane neupotrebljiva dovoljno dugo da zaustavi promet", rekao je za The Telegraph o svojoj akciji na okupiranom području. Kao civil je postao vrijedna imovina na okupiranom teritoriju s obzirom na to da poznaje područje. "Makijivka je moj grad. Znam tko gdje hoda, gdje ulične svjetiljke ne rade, gdje psi laju bez razloga i ne ističem se."

Takvi su agenti "nevidljivi neprijatelj" na kojeg Putin možda nije spreman ako Ukrajina bude prisiljena predati dio teritorija, prema uvjetima mirovnog sporazuma kojeg gura američki predsjednik Donald Trump. Ateš i njegovi agenti tvrde da primirje neće donijeti mir, već da će označiti novu fazu rata u sjeni koji vode ukrajinski pokreti otpora.

Ateš špijunira ruske vojne pokrete i nastoji poremetiti njihovu logistiku otkako je osnovan 2022. godine. Pokret se brzo proširio s Krima preko okupiranog ukrajinskog teritorija i duboko u Rusiju, infiltrirajući moskovsku vojsku. Grupa surađuje s ukrajinskom obavještajnom službom i drugim mrežama otpora te raste u veličini i sofisticiranosti kako se rat približava četvrtoj godini, omogućujući joj da cilja sve vrjednije ciljeve. Ateš je preusmjerio pažnju s promatranja i manjih sabotaža na ciljanje ruskih komunikacijskih tornjeva, stanica za elektroničko ratovanje i vojnih teretnih vlakova. "Moramo djelovati i moramo pobijediti u svakoj sferi, važno je učiniti sve što možemo", rekao je glasnogovornik Ateša.

Izvođenje njihovih operacija postaje sve izazovnije i rizičnije. Rusija je značajno poboljšala svoje protusabotažne napore, pojačavajući policiju i sigurnosne snage da nemilosrdno love agente. Godine 2024., Rusija je proglasila Ateš terorističkom organizacijom. Oni osumnjičeni za rad za nju sada se suočavaju s do 20 godina zatvora. "Mi postajemo vještiji, iskusniji i provodimo složenije sabotaže - i uspijevamo“, rekao je glasnogovornik.

Skupa se na fokusiran na regrutiranje više ruskih vojnika koji žele zaustaviti Putinov rat. Naime, snage unutar ruskih redova ključne su za rad Ateša. One raznose kontrolne točke, pale svoje barake i rovove te hrane ukrajinsku vojsku kritičnim obavještajnim podacima.

Jedan od agenata, koji radi za Ateš više od godinu dana unutar djelomično okupirane regije Herson na jugu Ukrajine, smatra kako će njihova mreža još rasti. "Već smo naučili živjeti u sjeni, znamo njihove slabe točke“, rekao je. "Primirje će nam samo dati vremena da se bolje pripremimo, regrutiramo one koji su prije oklijevali i stvorimo živi pakao okupatorima. Postat ćemo nevidljiva vojska. Pripremit ćemo teren za trenutak kad ruska vojska prekrši bilo kakav sporazum i ponovno napadne. Ne čekamo mir - pripremamo se za oslobođenje", ustvrdio je. 
Ključne riječi
Ateš Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar Kajman
Kajman
18:02 07.01.2026.

"Kao civil je postao vrijedna imovina na okupiranom teritoriju". Za Boga miloga, dajte zaposlite barem jednog lektora.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
18:00 07.01.2026.

Ginut će Rusi još godinama ako zadrže okupirana područja.

DI
Dimnjačar
18:07 07.01.2026.

Još jedan EPP agitprop copy past budalaština.Pa ni vidljiva ukrajinska vojska ne može izbacii Ruse iz Donbasa,Luganska,Krima uza svu vojnu i ekonomsku pomoć divljeg Zapada.I sada bi to trebali neki "partizani"? Dajte molim vas prestanite nas j..bati u zdrav mozak!! Taj rat treba okončati što prije,Rus tu neće izači poražen, ali 80% Ukrajine će preživjeti.Ko Koreje. Osim toga Ukrajina koja ima preko 50 mil ljudi ne može dići vojsku od milion.To več nešto govori.

