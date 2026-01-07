Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
HIT NA MREŽAMA

FOTO/VIDEO Što se dogodilo Trumpu? Zbog jednog detalja nastala pomutnja: 'Bolestan je i treba ga smijeniti'

Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/7
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.01.2026.
u 13:05

Mnogi su novi izgled usporedili sa šećernom vatom ili čak našalili da Trump izgleda kao "Barbie za umirovljenike"

Američki pedsjednik Donald Trump izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što se pojavio s novom frizurom koja je pod svjetlima dvorane poprimila izrazito ružičasti sjaj. Tijekom govora na seminaru republikanskih zastupnika u Zastupničkom domu u Kennedy Centru, Trump je odstupao od scenarija, bjesnio je, kreveljio se, ali nova pahuljasta, ružičasta kosa postala je hit. Korisnici na platformi X odmah su reagirali brojnim komentarima. "Donald Trump je bolestan i treba ga smijeniti. I ZAŠTO MU JE KOSA DANAS RUŽIČASTA?“, napisao je jedan korisnik. Drugi je odgovorio: "Kao malo plavog ispiranja za starice, ali ružičastog". Mnogi su novi izgled usporedili sa šećernom vatom ili čak našalili da Trump izgleda kao "Barbie za umirovljenike".

Ovo nije prvi put da Trumpova frizura privlači globalnu pažnju. Michael Wolff ranije je otkrio da je predsjednikova prepoznatljiva kosa "namjerno napravljena" kako bi privukla maksimalnu pozornost. U knjizi Stormy Daniels "Potpuno otkrivanje" iz 2019. navodno se opisuje razgovor u kojem je Trump priznao da mu je frizura "smiješna", ali da ju je zadržao jer je postala njegov zaštitni znak. "Svi pričaju o tome", rekao je Trump prema Daniels. "To je moja stvar. To je moj zaštitni znak", navodno je rekao. 

Bijela kuća nije odgovorila na upite medija o novom izgledu, a spekulacije se kreću od efekta osvjetljenja u dvorani do mogućeg novog tretmana ili boje. Memeovi i šale već kruže internetom, a ružičasta kosa postala je viralni hit dana, piše Daily Beast.
Ključne riječi
kosa Donald Trump

Komentara 12

Pogledaj Sve
OR
Orion5
13:09 07.01.2026.

Opet ta ista priča, iz demokratskog kazna tj. medija! Naspram Bidena, koji bi išao u drugi mandat, mladić!

Avatar USA
USA
13:37 07.01.2026.

Predsjednik Trump ima radni dan od 18 sati i nevjerojatno je odakle mu energije pogotovo sto sve mora znati, cuti i komentirati. Sam pise i postove na Truth Socialu. Ima radnu disciplinu dvadesetpetogodisnjeg vrhunskog sportasa, a jadnim leftard woke nulama jedino preostaje bavljenje trivijalnostima kakva mu je frizura. Usporedjivati autopen dementnog Bidena s njim je kao usporedjivati kokos bez perja sa lavom.

RE
Retardinjo
13:44 07.01.2026.

Ok. sprdanje na račun senjora el Trampinja je ok. kao i naračun svakog političara,ali me čudi koliko je materijala bilo kod Bidena a ništa, zero, nula...nema sprdanja na račun sleepy Joea !!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!