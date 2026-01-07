FOTO/VIDEO Što se dogodilo Trumpu? Zbog jednog detalja nastala pomutnja: 'Bolestan je i treba ga smijeniti'

Američki pedsjednik Donald Trump izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što se pojavio s novom frizurom koja je pod svjetlima dvorane poprimila izrazito ružičasti sjaj. Tijekom govora na seminaru republikanskih zastupnika u Zastupničkom domu u Kennedy Centru, Trump je odstupao od scenarija, bjesnio je, kreveljio se, ali nova pahuljasta, ružičasta kosa postala je hit. Korisnici na platformi X odmah su reagirali brojnim komentarima. "Donald Trump je bolestan i treba ga smijeniti. I ZAŠTO MU JE KOSA DANAS RUŽIČASTA?“, napisao je jedan korisnik. Drugi je odgovorio: "Kao malo plavog ispiranja za starice, ali ružičastog". Mnogi su novi izgled usporedili sa šećernom vatom ili čak našalili da Trump izgleda kao "Barbie za umirovljenike".

BREAKING: Speaking at the House GOP Member Retreat, Donald Trump thoroughly embarrasses himself and then acknowledges that Melania Trump hates what he does.



Melania is right! This is unpresidential! He's a buffoon! pic.twitter.com/QU2NQtGZKq — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 6, 2026

Ovo nije prvi put da Trumpova frizura privlači globalnu pažnju. Michael Wolff ranije je otkrio da je predsjednikova prepoznatljiva kosa "namjerno napravljena" kako bi privukla maksimalnu pozornost. U knjizi Stormy Daniels "Potpuno otkrivanje" iz 2019. navodno se opisuje razgovor u kojem je Trump priznao da mu je frizura "smiješna", ali da ju je zadržao jer je postala njegov zaštitni znak. "Svi pričaju o tome", rekao je Trump prema Daniels. "To je moja stvar. To je moj zaštitni znak", navodno je rekao.

Bijela kuća nije odgovorila na upite medija o novom izgledu, a spekulacije se kreću od efekta osvjetljenja u dvorani do mogućeg novog tretmana ili boje. Memeovi i šale već kruže internetom, a ružičasta kosa postala je viralni hit dana, piše Daily Beast.