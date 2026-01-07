Britanke prve, Hrvatska druga na turniru u Zagrebu

Ženska seniorska reprezentacija Velike Britanije osvojila je prvo mjesto na turniru u Zagrebu. Prije utakmice, Velika Britanija je imala bod više od Hrvatske, te je ovaj susret zapravo bio dvoboj za ukupnu pobjedu na turniru.

No, i u utakmici protiv naših djevojaka, Britanke su potvrdile da su daleko najjači sastav na ovom turniru, te su visoko porazili hrvatsku vrstu (19:7).

U zadnjoj četvrtini je skoro pa doslovno postojala samo jedna reprezentacija u bazenu, budući da su gošće s Otoka ovu dionicu dobile čak 7:0. Ostaje tek ubilježeno da su hrvatske reprezentativke povele na početku susreta, 1:0 pogotkom Ive Rožić.