Odbojka

Nakon 100 minuta Mursa izgubila i ispala

Osijek: Susret Murse i Alpacema u šesnaestini finala CEV Kupa
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
07.01.2026.
u 21:55

Odbojkaši Murse nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Kupa CEV-a. U uzvratu, nakon što su u Osijeku pobijedili s 3:2, izgubili su u gostima kod slovenskog Salonita. Bilo je 3:1 za domaću momčad

Odbojkaši Murse nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Kupa CEV-a. U uzvratu, nakon što su u Osijeku pobijedili s 3:2, izgubili su u gostima kod slovenskog Salonita. Bilo je 3:1 za domaću momčad.

Najviše bodova za Osječane osvojio je Leo Andrić – 26, no to nije bilo dovoljno da se barem osvoje dva seta. U tom slučaju igrao bi se zlatni set za prolaz.

Utakmica je trajala točno 100 minuta. Imali su Osječani priliku da dobe treći set, nisu uspjeli, dok su se u četvrtom potpuno raspali (14:25). 

Osijek CEV Kup Mursa Odbojka

