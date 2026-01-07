Nakon 100 minuta Mursa izgubila i ispala

Odbojkaši Murse nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Kupa CEV-a. U uzvratu, nakon što su u Osijeku pobijedili s 3:2, izgubili su u gostima kod slovenskog Salonita. Bilo je 3:1 za domaću momčad.
Najviše bodova za Osječane osvojio je Leo Andrić – 26, no to nije bilo dovoljno da se barem osvoje dva seta. U tom slučaju igrao bi se zlatni set za prolaz.
Utakmica je trajala točno 100 minuta. Imali su Osječani priliku da dobe treći set, nisu uspjeli, dok su se u četvrtom potpuno raspali (14:25).
