Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAPLJENA TANKERA

Rusi bijesni na potez Amerikanaca, Macron priprema odgovor EU ako Trump krene na Grenland

Autor
Ivica Beti
07.01.2026.
u 19:55

Rodriguez je naredila uhićenje general bojnika Javiera Marcana Tábate, optužujući ga za izdaju "predsjednika Madura, prve dame Cilie Flores, Bolivarske revolucije i naroda Venezuele"

Sjedinjene Američke Države provele su operaciju zapljene naftnog tankera Bella 1 povezanog s Venezuelom, kojeg su dva tjedna pratili tijekom plovidbe preko Atlantika. Operaciju su odradili Obalna straža i vojska. Tanker koji je promijenio ime iz Bella 1 u Marinera, te istaknuo rusku zastavu kako bi izbjegao zapljenu, pratila je i ruska podmornica. Rusko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da se tanker nalazi u međunarodnim vodama i da djeluje u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, pa je pozvalo SAD da poštuje pravo na slobodnu plovidbu.

Ključne riječi
Venezuela nafta Grenland SAD

Komentara 36

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
20:15 07.01.2026.

Macrona će muž iščuškati i sve će biti u redu.

Avatar Samodesno
Samodesno
20:00 07.01.2026.

Transgender woke cancel europa je sprdnja normalnog svijeta.

V0
Vlaskoulicanec4.0
20:00 07.01.2026.

Kaj Macron priprema? Bijele zastave?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!