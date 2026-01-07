Rusi bijesni na potez Amerikanaca, Macron priprema odgovor EU ako Trump krene na Grenland

Sjedinjene Američke Države provele su operaciju zapljene naftnog tankera Bella 1 povezanog s Venezuelom, kojeg su dva tjedna pratili tijekom plovidbe preko Atlantika. Operaciju su odradili Obalna straža i vojska. Tanker koji je promijenio ime iz Bella 1 u Marinera, te istaknuo rusku zastavu kako bi izbjegao zapljenu, pratila je i ruska podmornica. Rusko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da se tanker nalazi u međunarodnim vodama i da djeluje u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, pa je pozvalo SAD da poštuje pravo na slobodnu plovidbu.