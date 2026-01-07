Naši Portali
TRAGIČNE VIJESTI

Tuga pogodila Spurse: Preminuo jedan od najboljih klupskih strijelaca, neko vrijeme bio je najskuplji engleski igrač

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
07.01.2026.
u 21:46

Ukupno je četvrti strijelac u povijesti londonskog kluba. Na vrhu ljestvice je Harry Kane sa 280 golova

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Martin Chivers preminuo je u dobi od 80 godina, objavili su Spursi.

Chivers je postigao 174 gola u 367 nastupa za Spurse od 1968. do 1976. godine osvojivši Kup UEFA (1972) i dva Liga kupa (1971, 1973).

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Ukupno je četvrti strijelac u povijesti londonskog kluba. Na vrhu ljestvice je Harry Kane sa 280 golova, drugi je Jimmy Greaves sa 268 golova, a ispred Chiversa je i Bobby Smith sa 208 golova.

"S neizmjernom tugom objavljujemo vijest o smrti našeg legendarnog bivšeg napadača Martina Chiversa," priopćio je klub.

Kada se Chivers pridružio Tottenhamu iz Southamptona 1968. godine, postao je najskuplji igrač u zemlji s odštetom od 125.000 funti.

Chivers je za Englesku nastupio 24 puta, postigavši ​​13 golova.
smrt nogomet Tottenham

