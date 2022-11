Jedan od najpopularnijih sportaša svijeta promijenio imidž, fanovi ga jedva prepoznaju

Slavni irski MMA borac Conor McGregor je novom objavom na Twitteru ponovno izazvao posebnu pozornost.

Velika UFC-ova zvijezda komentirala je popis boraca koji su osvoji naslov prvaka lake kategorije najveće svjetske MMA organizacije, piše Croring.

U objavi se našao i Notoriousov portret, ali je Conor morao primijetiti kako nešto na toj fotografiji ‘nedostaje’.

Naime, nema drugog pojasa, jer osim naslova u lakoj, McGregor je bio prvak i u perolakoj kategoriji.

