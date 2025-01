Slavna Ukrajinka pucala po Harkivu pa u Australiji naletjela na Ruskinju. Ovako je reagirala

MOŽE LI JE ODVESTI DO KRAJA?

Tko je novi trener Donne Vekić? Ljepuškasti Nijemac srpskih korijena ima provjeren recept za uspjeh

Nekada je sparirao Sereni Williams uoči njezinih pohoda na titule na Grand Slamu, zatim je Japanku Naomi Osaku vodio do osvajanja US Opena 2018. i Australian Opena 2019., a Čehinju Karolinu Pliškovu doveo je do finala Wimbledona 2021. godine