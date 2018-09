Slavna sportašica svojim izjavama izazvala buru, podržale je mnoge žene

Otkako je za ispad u finalu US Opena kažnjena sa 17.000 američkih dolara (zbog kršenja pravila) Serena Williams ne prestaje uvjeravati i sebe i druge da se prema njoj tako strogo postupalo samo zato što je – žena. Po mnogima, najbolja tenisačica svijeta zajahala je po feminizmu i, vidjevši da to ima prođu, ne misli tako lako prestati.

Jučer proslavila 37. rođendan

Samo da podsjetimo da je po mnogima jedna od najboljih tenisačica svih vremena (72 osvojena turnira, od čega 23 u kategoriji Grand Slama), koja je jučer proslavila 37. rođendan, u finalu US Opena 8. rujna izgubila od mlade Japanke Naomi Osake s 2:6, 4:6, no u središtu pozornosti našla se zbog uvreda upućenih portugalskom sucu Carlosu Ramosu (nedavno je u Zadru sudio polufinale Davisova kupa između Hrvatske i SAD-a), koji ju je zbog nesportskog ponašanja prvo opomenuo, a zatim joj – u skladu s pravilima – oduzeo najprije poen, pa gem.

Sudac u stolcu upozorio je najprije američku tenisačicu da ne smije primati savjete od svog trenera Patricka Mouratogloua, na što je ona odgovorila da to nikad nije radila i da nije varalica. I tražila je od suca da joj se ispriča. Sam Mouratoglou je nakon meča izjavio da joj je slao signale, ali je Serena rekla da to ona niti jednom nije zamijetila.

– Pitala sam Patricka na što je točno mislio kad je spomenuo “coaching”. Jer mi ne koristimo signale, nikada ih nismo imali niti dogovarali.

On je na to rekao da je samo nehotice napravio pokret rukom. Onda sam ga upitala: “Ti si napravio taj pokret, a ljudima si rekao da je to bio ‘coaching’, to nema nikakvog smisla, zašto si to rekao?” Bila sam na drugoj strani terena i nisam vidjela taj pokret. Mislim da je to za Patricka bila zbunjujuća situacija – otkrila je Serena u razgovoru s australskim medijima. U ovom trenutku 16. tenisačica svijeta koja se još nije odrekla ambicije da se ponovno vrati na ženski tron – jer svi joj priznaju da teško radi i da je puna energije, iako je u međuvremenu postala i majka djevojčice – odbila je odgovoriti žali li zbog toga što je slomila reket na terenu, nakon čega je dobila kazneni poen, ali je zato istaknula:

Kako natjerati sponzore?

– Mi ne smijemo raditi ni pola onoga što rade muškarci. Još uvijek nismo isti, ne nalazimo se u istoj poziciji, to je dokazano. Sve što sad nastojim napraviti je da se opravim od svega toga i da nastavim igrati.

Za stav o neravnopravnosti (ali ne baš i za ponašanje u spomenutom finalu) Serena je dobila podršku od mnogih tenisačica, pa i od slavne Billie Jean King. Tenisačice su već izborile za jednake nagrade na Grand Slam turnirima (iako igraju na dva dobivena seta, za razliku od tenisača koji igraju na tri), ali sad se žale da ih sponzori ne nagrađuju jednako kao muškarce...

