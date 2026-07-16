Burruchaga ili Merida: Mladi Španjolac saznao protivnika u polufinalu Umaga

rgentinski tenisač Roman Andres Burruchaga (ATP - 67.) i Španjolac Daniel Merida (ATP - 82.) iznenađujući su polufinalisti 36. izdanja umaškog Plava Laguna Croatia Opena, a jedan od njih dvojice će potpuno zasluženo zaigrati i u subotnjem finalu.

U prvom meču današnjeg programa na središnjem terenu 21-godišnji Španjolac je za samo 64 minute svladao Titouana Drogueta sa 6-1, 6-3 i u svom umaškom debiju postao polufinalist. Do polufinala je stigao bez izgubljenog seta, svladavši Slovenca Žigu Šeška na terenu 1, trećeg nositelja Tomasa Martina Etcheverryja je pobijedio na Studenac Areni, a najuvjerljiviju pobjedu je ostvario na stadionu "Goran Ivanišević".

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"Svi tereni su odlični, ali ovaj stadion je sjajan. Znao sam što me čeka u Umagu, jer i mi u Španjolskoj imamo slične uvjete, a to mi savršeno odgovara. Mislim da igram na visokoj razini i jako sam zadovoljan dosadašnjim nastupima ovdje", rekao je Daniel Merida koji u Umagu nastupa s najboljim renkingom u karijeri, a nakon Croatia Opena će, ovisno o konačnom rezultatu, napraviti još jedan skok.

Ovo mu je drugo polufinale na ATP Touru u karijeri, a kad je do prvog kao kvalifikant došao u Bukureštu, probio se i do prvog finala.

"Naravno da mi je želja ostati što duže u turniru i sve ću napraviti da dođem do još jednog finala."

Za to će trebati preskočiti vrlo visoku prepreku, 24-godišnjeg Argentinca Romana Andresa Burruchagu, tenisača koji je na ovogodišnjem umaškom turniru već zaslužio titulu "Iron Mana". Nakon što je u prvom kolu svladao bivšeg umaškog pobjednika Marca Cecchinata, a u drugom još jednom rastužio talijanske navijače pobjedom protiv Flavija Cobollija, u četvrtfinalu ga je ždrijeb odveo na sunarodnjaka i prijatelja Camila Uga Carabellija, prošlogodišnjeg umaškog polufinalista.

No, ove godine taj rezultat neće ponoviti, jer je naišao na čovjeka koji u Stella Marisu ne može napraviti pogrešku, ne samo na teniskom terenu. Pokazao se i kao izniman prognostičar, kad je najavio da će njegova Argentina s 2-1 pobijediti Englesku u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva.

U četvrtak je za jedan sat i 50 minuta Burruchaga je stigao do pobjede 6-2, 2-6, 6-3 te postao polufinalist Croatia Opena u obje konkurencije, pojedinačno i u parovima.

"Jako sam sretan što sam pobijedio i što sam ušao u polufinale. Camilo mi je jako dobar prijatelj, ali je i izniman borac. Igrali smo mnogo puta i uvijek je to bila žestoka borba. Tako je bilo i danas. Obojica smo se borili do samog kraja, srećom, završio sam kao pobjednik", rekao je Burruchaga koji je do ove pobjede došao na Studenac Areni.

No, tom pobjedom njegov posao na teniskom terenu još nije bio dovršen, jer ga je čekao meč polufinala u parovima. Nije ni pomislio da bi to moglo utjecati na njegovu izvedbu u polufinalu pojedinačne konkurencije u petak.

"Kad sam na terenu, usredotočen sam na igru. Uživam u vremenu koje provodim u Umagu. Doista uživam u ovim uvjetima, igram vrlo dobar tenis i to je to. Mislim da sam vrlo dobro pripremljen, jer moram biti. Nadam se da ćemo moj partner Keselboim i ja doći i do finala parova", poručio je Burruchaga.