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ATP LJESTVICA

Prižmić pretekao Čilića i postao naš najbolji tenisač

Dino Prižmić bez polufinala na ATP Next Gen turniru
Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA
1/3
VL
Autor
Hina
13.07.2026.
u 16:00

Čilić je izgubio čak 26 pozicija i sada je 88. igrač svijeta, dok je Borna Gojo skočio sedam mjesta na 168. poziciju. Luka Mikrut je 172., a Matej Dodig  254.

Dino Prižmić napredovao je za pet pozicija na 84. mjesto na najnovijoj ATP listi i pretekao je Marina Čilića, te postao najbolji hrvatski reket nakon Wimledona. 

Čilić je izgubio čak 26 pozicija i sada je 88. igrač svijeta, dok je Borna Gojo skočio sedam mjesta na 168. poziciju. Luka Mikrut je 172., a Matej Dodig  254. 

Talijanska teniska zvijezda Jannik Sinner, koji je u nedjelju obranio naslov Wimbledona, ostaje na vrhu svjetske ljestvice. Prvi put od 2024. godine, finalist londonskog Grand Slama, Nijemac Alexander Zverev, popeo se na drugo mjesto, zaostajući gotovo 5000 bodova. Ozlijeđeni Španjolac Carlos Alcaraz pao je na treće mjesto.

Kanađanin Felix Auger-Aliassime ostaje 4. na svijetu, Australac Alex de Minaur je peti, a Amerikanac Ben Shelton sada je šesti.

 ATP ljestvica (13. srpnja):
1. (1) Jannik Sinner (Italija) 13.450 bodova
2. (3) Alexander Zverev (Njemačka) 8.480
3. (2) Carlos Alcaraz (Španjolska) 8.160
4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4.740
5. (6) Alex de Minaur (Aus.) 4.110
6. (5) Ben Shelton (SAD) 3.770
7. (8) Novak Đoković (Srb) 3.760
8. (9) Danil Medvedev (Rusa) 3.670
9. (10) Flavio Cobolli (Ita) 3.460
10. (7) Taylor Fritz (SAD) 3365
Ključne riječi
ATP ljestvica Marin Čilić Dino Prižmić

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