Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOD DODIGA

Lijepa gesta Novaka Đokovića, stigao je u Međugorje

Beograd: Novak Đoković pratio utakmicu KK Crvena zvezda i KK Alba Berlin
Foto: Bane T. Stojanovic/ATA Images/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hina
14.07.2026.
u 22:21

Đoković je stalno 'prosvjedovao' kako ne može izbaciti iz balansa domaćine iz Međugorja - par Čilić Dodig, no rezultat ionako uopće nije bio bitan.

Teniskom ekshibicijom parova Ivana Dodika, Novaka Đokovića, Marina Čilića i Mate Pavića otvoren je u utorak Dodig teniski centar kojega je u Međugorju izgradila obitelj aktualnog hrvatskog teniskog izbornika.

Na otvorenje u svjetski poznatom katoličkom hodočasničkom središtu stigla je krema hrvatskog i europskog sporta, ponajviše teniskih velikana. Na tribinama je bio i proslavljeni njemački tenisač Boris Becker. Više tisuća posjetitelja uživalo je u prijateljskom meču koju su jednako svojim potezima, kao i komentarima, ali i pjevanjem uveseljavao prije svih Đoković.

Đoković je stalno 'prosvjedovao' kako ne može izbaciti iz balansa domaćine iz Međugorja - par Čilić Dodig, no rezultat ionako uopće nije bio bitan.

Okupljenima se uime obitelji obratio direktor centra i Ivanov brat Željko Dodig, zahvalivši gostima što su svojim dolaskom uveličali otvorenje. Istaknuo je kako je teniski kompleks rezultat dugogodišnjeg rada, odricanja i zajedničkog zalaganja cijele obitelji Dodig.

Svečanu vrpcu prerezali su Ivan Dodig i Darijana Filipović, kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjednoštva BiH na predstojećim izborima koja je poručila da je riječ o projektu na ponos Međugorja, Hercegovine i Bosne i Hercegovine te početku novih velikih teniskih priča. 

Dodig Tennis Center prostire se na približno 25.000 četvornih metara. Izgrađen je kao kompleks koji na jednom mjestu povezuje profesionalne treninge, smještaj, oporavak i dodatne sportske sadržaje. Raspolaže sa šest teniskih terena – pet terena s tvrdom podlogom, među kojima je i središnji teren s približno 2000 mjesta. 

Planirano je i natkrivanje dijela terena kako bi se centar mogao koristiti tijekom cijele godine. Dodig je ranije u izjavi za medije istaknuo da želi razviti tenisku akademiju za mlade igrače te u Međugorju organizirati međunarodne turnire, a dugoročno i natjecanje iz ATP kalendara
Ključne riječi
Ivan Dodig Novak Đoković

Komentara 1

Pogledaj Sve
LE
Levanto
23:48 14.07.2026.

Gospe, blagoslovi svaki trud koji rađa zajedništvo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Umag: Finale ATP-a Luciano Darderi osvojio 4. turnir u karijeri
Video sadržaj
PROJEKT POKAŽI SRCE

U Umagu ove godine možete učiniti nešto važno za zdravlje: Besplatni pregled i koncert Prljavaca

Tijekom dana, svi posjetitelji moći će besplatno posjetiti Pokaži srce kutak, gdje će liječnički tim provoditi preventivna mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi te davati savjete o zdravim životnim navikama, prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Za pregled nije potrebna prethodna prijava, traje svega nekoliko minuta, a upravo takve jednostavne provjere često mogu biti prvi korak prema pravovremenom otkrivanju zdravstvenih rizika

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!