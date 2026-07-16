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ATP UMAG

Mladi Španjolac na impresivan način se plasirao u polufinale Umaga

French Open
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 19:06

Za samo jedan sat i tri minute igre Merida, 82. tenisač s ATP ljestvice, osigurao je prolaz među četiri najbolja ove godine na umaškoj zemlji

Daniel Merida, 21-godišnji španjolski tenisač, kao prvi se plasirao u polufinale Plava Laguna Croatia Opena, ATP turnira u Umagu, nakon četvrtfinalnog slavlja protiv Francuza Titouana Drogueta od 6-1, 6-3.

Za samo jedan sat i tri minute igre Merida, 82. tenisač s ATP ljestvice, osigurao je prolaz među četiri najbolja ove godine na umaškoj zemlji, a dan ranije je mladi španjolski tenisač nadigrao i trećeg nositelja Tomasa Etcheverryja.

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U prvom setu Merida je napravio čak tri breaka, dok mu je u drugom bio dovoljan samo jedan, kojeg je napravio kod vodstva 3-2. U polufinalu će Merida sigurno igrati protiv Argentinca, pitanje je hoće li to biti Roman Burruchaga ili sedmi nositelj Camilo Ugo Carabelli.

U preostala dva četvrtfinala ovog će četvrtka igrati Arnaldi - Džumhur i Davidovich Fokina - Molčan.
Ključne riječi
polufinale ATP Umag

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Tijekom dana, svi posjetitelji moći će besplatno posjetiti Pokaži srce kutak, gdje će liječnički tim provoditi preventivna mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi te davati savjete o zdravim životnim navikama, prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Za pregled nije potrebna prethodna prijava, traje svega nekoliko minuta, a upravo takve jednostavne provjere često mogu biti prvi korak prema pravovremenom otkrivanju zdravstvenih rizika

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