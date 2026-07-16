Mladi Španjolac na impresivan način se plasirao u polufinale Umaga

Daniel Merida, 21-godišnji španjolski tenisač, kao prvi se plasirao u polufinale Plava Laguna Croatia Opena, ATP turnira u Umagu, nakon četvrtfinalnog slavlja protiv Francuza Titouana Drogueta od 6-1, 6-3.

Za samo jedan sat i tri minute igre Merida, 82. tenisač s ATP ljestvice, osigurao je prolaz među četiri najbolja ove godine na umaškoj zemlji, a dan ranije je mladi španjolski tenisač nadigrao i trećeg nositelja Tomasa Etcheverryja.

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U prvom setu Merida je napravio čak tri breaka, dok mu je u drugom bio dovoljan samo jedan, kojeg je napravio kod vodstva 3-2. U polufinalu će Merida sigurno igrati protiv Argentinca, pitanje je hoće li to biti Roman Burruchaga ili sedmi nositelj Camilo Ugo Carabelli.

U preostala dva četvrtfinala ovog će četvrtka igrati Arnaldi - Džumhur i Davidovich Fokina - Molčan.