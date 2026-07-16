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NAPOKON

Poznato kada bi se Alcaraz trebao vratiti na teren: Bit će spreman za US Open

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 18:21

Posljednjih mjeseci nekoliko puta je Alcaraz odgađao povratak na teniske terene. Trenutačno treći tenisač na svijetu ne igra od travnja, odnosno, od predaje meča na turniru u Barceloni

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz nalazi se na popisu igrača koji će nastupiti na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju koji se održava od 13. do 23. kolovoza.

Prije nekoliko dana Alcaraz je izbrisan s popisa igrača za ATP Masters 1000 turnir u Montrealu početkom kolovoza što bi trebalo značiti da 23-godišnji Španjolac neće nastupiti u Kanadi.

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Posljednjih mjeseci nekoliko puta je Alcaraz odgađao povratak na teniske terene. Trenutačno treći tenisač na svijetu ne igra od travnja, odnosno, od predaje meča na turniru u Barceloni. Od tada se oporavlja od neugodne ozljede zapešća desne ruke. Više puta je poručio da će se vratiti tek kada bude potpuno oporavljen, da neće žuriti s povratkom, a posljednjih dana sve češće objavljuje video zapise s treninga.

Turnir u Cincinnatiju je posljednja provjera prije US Opena, posljednjeg od četiri Grand Slam turnira u godini.

Tijekom karijere Alcaraz je već osvojio sedam Grand Slam naslova. Po dva puta je najbolji bio u Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu, dok je jednom slavio na Australian Openu.
Ključne riječi
tenis povratak Carlos Alcaraz

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