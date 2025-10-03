Slavna Hrvatica pobjegla zbog nasilnog oca i radila kao blagajnica: 'Ivanišević mi je spasio život'

Mirjana Lučić Baroni bila je prozvana čudom od djeteta na početku teniske karijere, a danas je umirovljena tenisačica koja iza sebe ima tešku životnu priču. Mirjana Lučić-Baroni rođena je 9. ožujka 1982. godine u Dortmundu. Kao dijete je uzela reket u ruke, a mnogi su očekivali da će dostići zvijezde. S obitelji se preselila u Makarsku, a za njenu karijeru bio je zadužen otac Marinko koji se kasnije ispostavio kao nasilnik.

Sa samo 15 godina Lučić Baroni je ušla u profesionalne vode i osvojila odmah WTA u Bolu 1997. godine. Igrala je i finale u Strasbourgu s legendarnom Šteffi Graf. Svi su bili uvjereni da će u budućnosti vladati svjetskim tenisom. Kada je 1998. godine s Martinom Hingis u paru uništila konkurenciju na Australian Openu, tada je postavila i rekord, jer nitko nije uspio tako rano doći do titule na Melbourne Parku. Mirjana je imala samo 15 godina i 10 mjeseci, a svijet je naveliko brujao o novoj zvijezdi na teniskom obzoru.

1999. godine i dalje je briljirala pa stigla do polufinala slavnog Wimbledona gdje je zaustavljena tek u polufinalu kada je izgubila od Steffi Graff, a prije toga je izbacila legendarnu Moniku Seleš. A onda se dogodilo nešto što je šokiralo Hrvatsku i cijeli svijeta, a riječ je bila o obiteljskoj situaciji. Mirjana je javnosti otkrila da je njen otac nasilnik koji maltretira cijelu obitelj. Skupila je hrabrosti i otvorila se našem slavnom teniskom asu Goranu Ivaniševiću. Ispričala mu je sve o udarcima koje trpi, nasilnoj naravi oca, prijetnjama smrću koje dobiva njezina majka.

Goran je odmah bio spreman pomoći pa su Mirjana, majka, dvije sestre i dva brata, bili skriveni u okolici Zagreba i čekali da im se odobri politički azil u SAD-u. Kada su dobili papire, u pratnji naoružanih čuvara otišli su na aerodrom i pobjegli u New York. Scena je bila filmska kao iz napetih trilera...

- Goran mi je spasio život. Nikada mu to neću zaboraviti. Mislim da bi 98 posto ljudi na mom mjestu vjerojatno završilo na psihijatriji, jer kad vas netko s 15 godina toliko maltretira, to ne može biti normalno. Uspjela sam izvući se, prije svega zahvaljujući mojoj majci Anđelki koja je vrlo jaka žena. Ona nas je držala na okupu. Ne bih izdržala sama. Sve to što sam preživjela pomoglo mi je da postanem jaka i stabilna žena - rekla je bivša tenisačica jednom prilikom.

Međutim, tu neprilikama nije stigao kraj, otac im je uzeo sav novac, preživljava je kao blagajnica i nije joj bilo lagano. Prestala je igrati tenis sve dok nije upoznala ljubav svog života. Dogodio se veliki preokret kada je upoznala talijanskog poduzetnika Daniela Baronija. Sretnu vezu 2007. godine okrunili su brakom i dan danas su zajedno. Nakon toga se ponovno jedno vrijeme vratila igranju najdražeg sporta. 2017. godine je ostvarila još jedan veliki uspjeh i izborila polufinale Australian Opena.

Isto tako, bivša hrvatska tenisačica izgubila je sudsku trakavicu dugu čak 18 godina. Naime, nju, njenu sestru Anu i njihovu majku Anđelku je menadžerska agencija još 2003. tužila da je prekršila odredbe sporazuma po kojemu su trebale vratiti posuđen novac. 2021. godine stigla je presuda prema kojoj agenciji IMG mora platiti ukupno 700 tisuća dolara.