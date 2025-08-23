Naši Portali
HNL 4. KOLO

Slaven ponovo nije uspio. Lokosi slavili na gostovanju u Koprivnici

Slaven Belupo i Lokomotiva sastali se u 4. kolu SuperSport HNL
VL
Autor
Hina
23.08.2025.
u 21:02

Za "lokose" je to bila druga pobjeda, a za "farmaceute" treći poraz

U susretu četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je na gostovanju u Koprivnici pobijedila Slaven Belupo sa 2-1. Golove za goste zabili su Aleks Stojaković (10) i Mody Boune (61), a za Slaven Belupo, koji je 84. minute igrao s igračem manje nakon što je zbog oštrog prekršaja isključen Ivan Božić, pogodio je Mihail Caimacov (90+1). Za "lokose" je to bila druga pobjeda, a za "farmaceute" treći poraz.

Gosti su poveli već u 10. minuti nakon brze kontre. Jakov Anton Vasilj poslao je sjajnu loptu u prostor za Stojakovića koji se sjurio prema golu i lijepo zabio u drugi kut. Domaćin je mogao izjednačiti u 30. minuti. Katalinić je ubacio s lijeve strane, ali je Nestorovski glavom promašio gol s desetak metara.

Slaven Belupo i Lokomotiva sastali se u 4. kolu SuperSport HNL
Prvu priliku u nastavku susreta imao je Slaven. U 47. minuti pucao je Mitrović, ali je Posavec obranio. Uzvratila je Lokomotiva lijepim golom Bounea u 61. minuti. Mladi Francuz se sjurio u kazneni prostor, te silovitim udarcem pogodio suproti kut. Samo dvije minute kasnije Belupo je mogao smanjiti, ali je Ante Šuto malo zakasnio na drugoj vrtanici.

Mario Gregurina je izmjenama sve karte bacio u napad, međutim novi problemi za njegovu momčad stigli su u 84. minuti nakon što je isključen Božić. Slaven je s igračem manje smanjio u prvoj minuti nadoknade. S desne strane je ubacio Jagušić, a u gužvi se najbolje snašao Caimacov zabivši za 1-2. U posljednjim minutama Slaven je lovio i drugi gol, ali se Lokomotiva obranila.

U prvoj utakmici kola Vukovar 1991 i Gorica su u petak u Vinkovcima igrali 2-2. Gorica je povela 2-0 golovima Luke Vrzića (18) i Filipa Čuića (36), a Vukovar je stigao do poravnanja preko Robina Gonzaleza (43) i Davida Mejie (47). Večeras se još sastaju Dinamo i Istra 1961, dok će u nedjelju snage odmjeriti Osijek i Hajduk, te Rijeka i Varaždin. Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po devet bodova, ali i utakmicom manje. Lokomotiva je treća sa sedam bodova.

Lokomotiva Slaven Belupo HNL

