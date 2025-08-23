Hajduk ga je skupo platio i potratio njegov talent. Odlazi im igrač vrijedan više od milijun eura

Defenzivni veznjak Hajduka, Mihael Žaper, u nadolazećoj sezoni igrat će na posudbi u Lokomotivi, piše Index. Veći dio njegove plaće i dalje će pokrivati splitski klub, koji želi da Žaper kroz redovite nastupe prikupi prijeko potrebne minute.

Posljednji put dres Hajduka nosio je 17. veljače 2024. godine. Na Poljud je stigao u ljeto 2023. iz Osijeka za odštetu od milijun eura, no teška ozljeda koljena i dugotrajan oporavak ograničili su ga na samo 15 nastupa, uz jedan postignuti pogodak.

Prema podacima Transfermarkta, trenutačna vrijednost 26-godišnjaka procjenjuje se na 1.5 milijuna eura, dok je u karijeri dosegnuo maksimum od tri milijuna. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. godine.