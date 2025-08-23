Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
DOGOVOREN TRANSFER

Hajduk ga je skupo platio i potratio njegov talent. Odlazi im igrač vrijedan više od milijun eura

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice HNK Hajduk i NK Osijek
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
23.08.2025.
u 16:35

Prema podacima Transfermarkta, trenutačna vrijednost 26-godišnjaka procjenjuje se na 1.5 milijuna eura

Defenzivni veznjak Hajduka, Mihael Žaper, u nadolazećoj sezoni igrat će na posudbi u Lokomotivi, piše Index. Veći dio njegove plaće i dalje će pokrivati splitski klub, koji želi da Žaper kroz redovite nastupe prikupi prijeko potrebne minute.

Posljednji put dres Hajduka nosio je 17. veljače 2024. godine. Na Poljud je stigao u ljeto 2023. iz Osijeka za odštetu od milijun eura, no teška ozljeda koljena i dugotrajan oporavak ograničili su ga na samo 15 nastupa, uz jedan postignuti pogodak.

Prema podacima Transfermarkta, trenutačna vrijednost 26-godišnjaka procjenjuje se na 1.5 milijuna eura, dok je u karijeri dosegnuo maksimum od tri milijuna. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. godine.

FOTO Goran Ivanišević, Slaven Bilić i sportska elita Balkana zajedno u Sarajevu
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice HNK Hajduk i NK Osijek
1/14
Ključne riječi
Mihael Žaper Hajduk transferi HNL

Komentara 2

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
17:49 23.08.2025.

Dakle, ima igrača koji su skoni ozljedama i čiji organizam ne može podnijeti kontinuitet igara na najvišoj razini. Primjer - Robert Prosinački. Kod Žapera se isto vidjelo, već u Osijeku da je sklon ozljedama. Od ove zadnje operacije prednjeg križnog ligamenta se nije oporavio, kao niti Lovre Kalinić. Dakle, Hajduk mora pojačati taj dio koji se odnosi na trenere - rehabilitatore. Gledam najnovije fotografije teretane Hajduka, to je, uz nekoliko manjih poboljšanja teretana koja je u tehnološkom smislu ostala na razini kraja 80-tih. Ni prostorno nije velika. Još jedan razlog da se Poljud sruši i uloži u hibridni gym koji će imati 60 d 70 različitih sprava i pomagala, koja će osigurati rad na snazi i kondiciji, provedbu funkcionalnog i specifičnog trenina za nogometaše, posebnu jedinicu gdje će se raditi na prevenciji ozljeda i rehabilitaciji, jaki kardio dio i monitoring. O prostoru za regeneraciju i oporavak neću ni govoriti, ali tu moraju biti saune, hladni bazeni, pa komore, bazen za vodenu terapiju...Hajduk nije uništio Žapera, ali Hajduk je u ovom dijelu provincijski klub.

KU
Kujttim
17:33 23.08.2025.

Mihael Žaper je bio loša kupnja. Naime, tko je pratio Žapera, već je Osijeku mogao vidjeti da je sklon ozljedama i da ne može u kontinuitetu igrati profesionalni nogomet na razini HNL-a. Hajduk nije uništio Žaperov talent - to jee naprosto netočno. Žaperovi problemi počeli su još u mlađim dobnim kategorijama, onda je tamo 2021. zadobio ozljedu Ahilove tetive, pa to nije tretirano kako treba, pa niz mišićnih ozljeda gdje je ozljeda stražnje lože bila jedna od kompiciranijih. Na kraju, zadobio je ozljedu prednjeg križnog ligamenta, operiran je, ali konačni ishod te operacija i neuspješne rehabilitacije je da ide na posudbu u Lokomotivu. U Hajduku je možda ok na treninzima, ali na način da sam sebi dozira treninge i naravno da onda nije konkurentan u prvoj momčadi. Isti problem su imali s Lovrom Kalinićem, Hajduk kao klub je također zakazao u rehabilitaciji Lovre Kalinića, onda su to skrivali, pa je na kraju ispalo da Lovre ima 3 mjeseca gripu. Niti Melnjak ne može više biti onaj stari. Jedini koji se u potpunosti uspio oporaviti je Ivan Perišić, ali on se nije oslanjao na Hajduk u rehabilitaciji, dapače, Perija je vidio se Hajduk loše u stručnom smislu odnosi prema igraču koji je u procesu rehabilitacije nakon operacije prednjeg križnog. Perija je radio po svome, puno je svojeg novca i najviše discipliniranosti i volje uložio u rehabilitaciju te je napustio Hajduk, ali to je bila razumna odluka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-22/kovacevic1.jpg
Video sadržaj
MALO POZNATO

Brat Dinamova trenera zbog životnog poziva daleko je od očiju javnosti: 'Na njemu je veliki presing'

– Brata volim, molim za njega, kao i za svakog čovjeka. Molio sam se za brata oduvijek, zajedno s drugim svećenicima i u teškom razdoblju kada se borio s bolešću. Mario ima svoj put, izabrao je trenerski poziv, i dobro mu ide. I njemu, naravno i sebi, želim da budemo dobri kršćani, da budemo vjerni Bogu i dobri ljudi. Da se volimo i poštujemo – kazao nam je don Darko

Učitaj još