Hajduk ga je skupo platio i potratio njegov talent. Odlazi im igrač vrijedan više od milijun eura

Defenzivni veznjak Hajduka, Mihael Žaper, u nadolazećoj sezoni igrat će na posudbi u Lokomotivi, piše Index. Veći dio njegove plaće i dalje će pokrivati splitski klub, koji želi da Žaper kroz redovite nastupe prikupi prijeko potrebne minute.
Posljednji put dres Hajduka nosio je 17. veljače 2024. godine. Na Poljud je stigao u ljeto 2023. iz Osijeka za odštetu od milijun eura, no teška ozljeda koljena i dugotrajan oporavak ograničili su ga na samo 15 nastupa, uz jedan postignuti pogodak.
Prema podacima Transfermarkta, trenutačna vrijednost 26-godišnjaka procjenjuje se na 1.5 milijuna eura, dok je u karijeri dosegnuo maksimum od tri milijuna. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. godine.FOTO Goran Ivanišević, Slaven Bilić i sportska elita Balkana zajedno u Sarajevu
814 ŽRTAVA 2. SVJETSKOG RATA I PORAĆA
FOTO: Pogledajte tko je sve došao na posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz masovne grobnice Jazovka
modna i glazbena ikona
Danas je rođendan Jelene Rozge: Evo kako se domaća pjevačica mijenjala tijekom godina
Provjerite jeste li među njima
Tri horoskopska znaka kojima će jesen promijeniti život iz korijena: Ulaze u razdoblje sreće, ljubavi i uspjeha!
morate imati na umu
Dakle, ima igrača koji su skoni ozljedama i čiji organizam ne može podnijeti kontinuitet igara na najvišoj razini. Primjer - Robert Prosinački. Kod Žapera se isto vidjelo, već u Osijeku da je sklon ozljedama. Od ove zadnje operacije prednjeg križnog ligamenta se nije oporavio, kao niti Lovre Kalinić. Dakle, Hajduk mora pojačati taj dio koji se odnosi na trenere - rehabilitatore. Gledam najnovije fotografije teretane Hajduka, to je, uz nekoliko manjih poboljšanja teretana koja je u tehnološkom smislu ostala na razini kraja 80-tih. Ni prostorno nije velika. Još jedan razlog da se Poljud sruši i uloži u hibridni gym koji će imati 60 d 70 različitih sprava i pomagala, koja će osigurati rad na snazi i kondiciji, provedbu funkcionalnog i specifičnog trenina za nogometaše, posebnu jedinicu gdje će se raditi na prevenciji ozljeda i rehabilitaciji, jaki kardio dio i monitoring. O prostoru za regeneraciju i oporavak neću ni govoriti, ali tu moraju biti saune, hladni bazeni, pa komore, bazen za vodenu terapiju...Hajduk nije uništio Žapera, ali Hajduk je u ovom dijelu provincijski klub.