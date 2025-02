Jeličić kritizirao spornog stopera Dinama: 'Noge mu u šahtu zapele, strah me da ga tramvaj ne pokupi'

Nakon preokreta i uz igrača više nogometaši Dinama su na maksimirskom stadionu, u ogledu 22. kola HNL-a, svladali Goricu s 3-1 (1-1). Ta je pobjeda dodatno približila Dinamo samom vrhu ljestvice, pogotovo nakon remija 1-1 Hajduka u Puli. Dinamo je i dalje treći, ali ima četiri manje od Rijeke i tri manje od drugoplasiranog Hajduka. Međutim, utakmica je počela vrlo teško za plave koji su primili gol već u 27. minuti.

Obrana je Dinamu kamen spoticanja tijekom čitave sezone, a bolje nije bilo niti u prošlome kolu. Brojne kritike i komentari pristižu na račun obrambenih igrača zagrebačkog kluba, a s Fabijem Cannavarom na klupi svaka njihova pogreška dolazi pod povećalo. U toj je situaciji Samy Mmaee kojeg je oštro opomenuo stručni komentator Maxsporta Joško Jeličić.

'Pogledajte Mmaeea, istu stvar je napravio u Bjelovaru kad je pustio igrača. To je dečko koji ima kvalitetu igranja s loptom u nogama, međutim mislim da je on svjetski nogometni fenomen kad pričamo o obrambenim igračima. Njemu je nemoguće izračunati postotak dobivenih duela, jer on ne ulazi u duele. Kao prvo igra za Dinamo, pa nema puno duela, a i stalno se povlači, pa me strah da ga ne udari tramvaj na okretištu Borongaj. Nevjerojatno je da svaki put isto radi", rekao je Jeličić.

"Torrente, iako čuva gol liniju barem nekog mlatara, ali sva četvorica gledaju kako čovjek ulazi. Mmaee, noge mu u šaht upale. To su stvari koje se događaju svaku utakmicu. Svaku utakmicu Dinamo počinje s 0:1. Na toj razini kad vidimo koliko su plaćeni... Nema smisla za ovo kriviti Cannavara, posebice što je on bio najbolji stoper svijeta. Što misliš, da on njima kaže 'povlačite se do iza gola?' U pitanju je kvaliteta, koncentracija, prepoznavanje... Imaš 28 godina, igraš u Dinamu i svaki put to napraviš', zaključio je bivši nogometaš.