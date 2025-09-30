Sjećate li se nje? Ova neustrašiva žena suprotstavila se moćniku i ušla u povijest

Sve se odigralo 8. kolovoza 2015., na otvaranju sezone Premier lige. Branitelj naslova Chelsea igrao je protiv Swansea Cityja kada je, pri rezultatu 2:2 i s igračem manje, pao Eden Hazard. Sudac je pozvao medicinsku ekipu, a liječnica Eva Carneiro i fizioterapeut Jon Fearn utrčali su pružiti pomoć, postupajući prema pravilima. No, njihov profesionalni potez izazvao je erupciju bijesa kod menadžera Joséa Mourinha, koji je smatrao da je tim nepotrebno ostavio momčad s devet igrača. Nakon utakmice, javno ih je napao, nazvavši ih "impulzivnima i naivnima" i poručivši da "moraju razumjeti igru".

Ubrzo nakon incidenta, Carneiro je smijenjena s dužnosti u prvoj momčadi te joj je zabranjen dolazak na treninge i utakmice. Šest tjedana kasnije, cijenjena specijalistica sportske medicine napustila je klub i podnijela tužbu za konstruktivni otkaz protiv Chelseaja te zasebnu tužbu protiv Mourinha zbog spolne diskriminacije. U sudskim dokumentima navedeno je da je Mourinho na nju vikao "filha da puta", portugalsku psovku koja znači "kurvina kći". Mourinhova obrana temeljila se na tvrdnji da je izgovorio muški oblik uvrede, "filho da puta", te da tu frazu koristi bez seksističkih konotacija. Engleski nogometni savez oslobodio je Mourinha optužbi, no slučaj je ipak dospio na radni sud.

Sudski proces u lipnju 2016. privukao je golemu medijsku pozornost. Otkriveno je da je Carneiro prethodno odbila ponudu kluba za nagodbu u iznosu od 1,4 milijuna eura. Drugog dana suđenja, u sudnici se iznenada pojavio i sam Mourinho, tada već menadžer Manchester Uniteda, kako bi se postigao dogovor. Ubrzo je sklopljena povjerljiva nagodba, a britanski mediji špekulirali su da je Carneiro dobila odštetu i do 5,8 milijuna eura. Chelsea je potom izdao priopćenje u kojem se "bezrezervno ispričava" njoj i njezinoj obitelji, potvrđujući da je "slijedila pravila igre i ispunjavala svoju odgovornost kao liječnica, stavljajući sigurnost igrača na prvo mjesto".

Za mnoge, bila je to potpuna pobjeda žene koja se usudila suprotstaviti jednom od najmoćnijih ljudi u nogometu. Nakon odlaska iz Chelseaja, Eva Carneiro nije dopustila da je ovo iskustvo slomi. Danas vodi uspješnu privatnu kliniku za sportsku medicinu u Londonu, a radila je i kao konzultantica uoči Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru. Svoju strast prema nogometu i želju za promjenama pokazala je 2024. postavši suvlasnica kluba Lewes FC, poznatog po promicanju jednakosti. Njezina borba ostala je trajan podsjetnik da su etika, profesionalni integritet i borba protiv seksizma iznad bilo kojeg pojedinca u sportu.