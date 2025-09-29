Legenda Dinama otkrila nam zašto je odbio slavni klub iz regije i tko je ključan za preporod plavih

Mihael Mikić (45) odbio je ponudu Sarajeva za funkciju sportskog direktora. Razgovarali smo s Mikićem i dobili kratko pojašnjenje.
- Prije nekog vremena razgovarao sam s čelnicima NK Sarajevo, dobio sam ponudu NK Sarajevo – kluba koji je i u vrijeme Jugoslavije bio respektabilan – pa sam se počeo raspitivati o tom klubu. Uvidio sam da NK Sarajevo ima i perspektivu, i dobre vlasnike, ali nakon dva dana provedena u Sarajevu, dobro sam razmislio i ipak sam se zahvalio na ponudi. Jednostavno, ne vidim sebe tamo – podvukao je jasno Mikić crtu pod ovu sarajevsku priču.
ha ha ha ... ali da budemo precizni.... ovaj preporod je od vladavine zajeca, španovića, đujića.... da bi došli na nivo vlade: barišić, mamići, peras, antolić - trebat će im ... ma neće nikada doći na taj nivo