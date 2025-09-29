Legenda Dinama otkrila nam zašto je odbio slavni klub iz regije i tko je ključan za preporod plavih

Mihael Mikić (45) odbio je ponudu Sarajeva za funkciju sportskog direktora. Razgovarali smo s Mikićem i dobili kratko pojašnjenje.

- Prije nekog vremena razgovarao sam s čelnicima NK Sarajevo, dobio sam ponudu NK Sarajevo – kluba koji je i u vrijeme Jugoslavije bio respektabilan – pa sam se počeo raspitivati o tom klubu. Uvidio sam da NK Sarajevo ima i perspektivu, i dobre vlasnike, ali nakon dva dana provedena u Sarajevu, dobro sam razmislio i ipak sam se zahvalio na ponudi. Jednostavno, ne vidim sebe tamo – podvukao je jasno Mikić crtu pod ovu sarajevsku priču.