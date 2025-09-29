Naši Portali
MIKIĆ ZA VL

Legenda Dinama otkrila nam zašto je odbio slavni klub iz regije i tko je ključan za preporod plavih

Zagreb: Bivši nogometaš Mihael Mikić
Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
29.09.2025.
u 17:35

- Dinamo je odlično posložen. Ima široki kadar kako bi mogao igrati na tri fronte, velika prednost Dinama ove sezone je to što nije morao igrati kvalifikacije za Europu, pa je imao puno više vremena složiti i uigrati momčad, što prijašnji treneri nisu imali priliku. I to je jako dobro iskorišteno - rekao nam je razgovoru Mikić

Mihael Mikić (45) odbio je ponudu Sarajeva za funkciju sportskog direktora. Razgovarali smo s Mikićem i dobili kratko pojašnjenje.
- Prije nekog vremena razgovarao sam s čelnicima NK Sarajevo, dobio sam ponudu NK Sarajevo – kluba koji je i u vrijeme Jugoslavije bio respektabilan – pa sam se počeo raspitivati o tom klubu. Uvidio sam da NK Sarajevo ima i perspektivu, i dobre vlasnike, ali nakon dva dana provedena u Sarajevu, dobro sam razmislio i ipak sam se zahvalio na ponudi. Jednostavno, ne vidim sebe tamo – podvukao je jasno Mikić crtu pod ovu sarajevsku priču.

ST
Starčević
18:19 29.09.2025.

ha ha ha ... ali da budemo precizni.... ovaj preporod je od vladavine zajeca, španovića, đujića.... da bi došli na nivo vlade: barišić, mamići, peras, antolić - trebat će im ... ma neće nikada doći na taj nivo

