Sjećate ga se? Bio je heroj nacije, a danas vozi taksi: 'Sve su mi uzeli, oca uhitili, obitelj protjerali...'

Nogometni velikan Hakan Sukur sve je izgubio u svojoj domovini Turskoj nakon što je odlučio završiti blistavu karijeru i posvetiti se politici. Nekadašnji napadač milanskog Intera i Galatasaraya tvrdi da ga je trenutni predsjednik Tayip Erdogan upropastio, uzeo mu sve i potjerao za iz države u kojoj je bio obožavan tijekom godina.

Sukur, koji je zabio 51 gol u reprezentativnom dresu, u dresu izabrane nacionalne vrste, osvojio je treće mjestu na SP-u 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, ali od tog podviga danas nema ništa jer Sukur u svoju zemlju ne smije se vratiti ako želi ostati slobodan čovjek. To mu se događa jer se odlučio biti opozicija Erdoganu koje se on riješava vrlo brzo i brutalno.

Kada se povezao s namjerama za državi udar 2016. godine i muslimanskim klerikom Fethullahom Gulenom, bio je to početak kraja za Sukura koji je ubrzo ostao bez svega. O tome je tijekom godina govorio za razne svjetske medije i tako javno otkrio svoju tešku životnu priču.

- Tu su počela neprijateljstva. Gađali su kamenjem butik koji je vodila žena, djecu su mi maltretirali na ulici - govorio je Hakan Sukur o dijelu bolnog iskustva.

- Dolazile su prijetnje nakon svakog mojeg javnog istupa. Nakon što sam otišao iz zemlje, zatvorili su mi oca, a sve što sam imao su konfiscirali. Nemam više ništa nigdje na svijetu. Erdogan mi je sve uzeo, oduzeli su mi pravo da budem slobodan, pravo na izražavanje bez posljedica, pravo na rad - dodao je slavni nogometaš.

Njegova priča prošle godine dobila je nastavak kada je otkrio čime se bavi kako bi preživio, a odselio se u Sjedinjene Američke države. Od bara i restorana koji je otvorio po dolasku dignuo je ruke, a novac je krenuo zarađivati kao Uberov vozač na američkom tlu, gdje je našao sigurnost u bijegu od režima koji bi ga htio osuditi i poslati u zatvor.

- Nitko nije uspio objasniti kakva je bila moja uloga u tom državnom udaru. Nikad nisam napravio bilo što protiv zakona, nisam izdajnik niti terorist. Možda sam protivnik ovog režima, ali nisam neprijatelj države niti turskog naroda, volim svoju zemlju - rekao je za njemački Welt Am Sonntag

U prvu državu ne smije se vratiti do daljnjega, tamo je navodno opasno i spominjati njegovo ime.