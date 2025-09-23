Naši Portali
ŽIVOT MU SE URUŠIO

Slavni nogometaš u zatvoru proveo 839 dana i ostao bez svega, a onda je oslobođen optužbi za silovanje

Brazil soccer player Dani Alves sits in court during the first day of his trial in Barcelona
Foto: POOL/REUTERS
Autor
Edi Džindo
23.09.2025.
u 20:34

Nekada na tržištu vrijedan 60 milijuna dolara, njegovo je carstvo propalo nakon što je optužen za silovanje u WC-u noćnog kluba u Barceloni. S 39 godina, Dani je proveo 14 mjeseci u zatvoru Brians 2.

Nakon što je odslužio kaznu u zatvoru, Dani Alves proglašen je nevinim za silovanje. Život ide dalje kao da se ništa nije dogodilo, posebno za ženu koja mu je uništila život. Ona hoda slobodna.
 
Dani je izgubio sve, baš sve, uključujući i svoju obitelj. Kao muškarcu, igra je od početka bila namještena protiv njega.
 
Sponzori poput Pume raskinuli su ugovore, što ga je stajalo milijune. Tužbe su se gomilale, uključujući i zahtjev od 2,2 milijuna dolara od strane Pumasa UNAM. Njegov brak s Joanom Sanz također se raspao, završivši razvodom 2024. godine.
 
U veljači 2024. proglašen je krivim prema strogim španjolskim zakonima o pristanku, uglavnom na temelju svjedočenja tužiteljice, te osuđen na četiri i pol godine zatvora te obvezan platiti 150.000 eura odštete (djelomično pokriveno od strane saveznika, uključujući obitelj Neymara). Iako je tvrdio da je nevin, Alves se žalio.
 
Dana 28. ožujka 2025. Visoki sud Katalonije jednoglasno ga je oslobodio, navodeći "nedostatke i netočnosti" u dokazima, proturječnosti u priči žene te manjak potvrdnih dokaza. Nakon 839 dana iza rešetaka, pušten je na slobodu. U međuvremenu, tužiteljica ostaje anonimna, i neprocesuirana zbog neprovjerene optužbe.

Preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i izbornik Hrvatske
