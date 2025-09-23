Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

FOTO Kruži fotografija najboljeg nogometaša svijeta u hrvatskom dresu, ovo je pozadina priče

Ousmane Dembele
Društvene mreže
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 19:55

Dembele je izboru nadmašio konkurente poput Lamina Yamala, Vitinhe, Raphinhe i Mohameda Salaha. Presudila je prošla sezona u kojoj je s PSG-om osvojio Ligu prvaka, francusko prvenstvo i Kup, a novu otvorio trijumfom u Superkupu Europe.

Nogometaš Paris Saint-Germaina i francuske reprezentacije Ousmane Dembele dobitnik je Zlatne lopte, najprestižnijeg individualnog priznanja u svijetu nogometa koje dodjeljuje magazin France Football.

U izboru je nadmašio konkurente poput Lamina Yamala, Vitinhe, Raphinhe i Mohameda Salaha. Presudila je prošla sezona u kojoj je s PSG-om osvojio Ligu prvaka, francusko prvenstvo i Kup, a novu otvorio trijumfom u Superkupu Europe.

Povodom velikog uspjeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj ponovo kruži fotografija Dembelea u dresu hrvatske reprezentacije. Snimljena je 2018. nakon finala Svjetskog prvenstva u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku 4:2. 

Dembele tada nije ulazio u igru, ali je po završetku susreta razmijenio dres s Ivanom Perišićem. Upravo taj trenutak ponovno je postao hit među navijačima.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Ključne riječi
zlatna lopta Ousmane Dembele

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još