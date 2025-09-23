FOTO Kruži fotografija najboljeg nogometaša svijeta u hrvatskom dresu, ovo je pozadina priče

Nogometaš Paris Saint-Germaina i francuske reprezentacije Ousmane Dembele dobitnik je Zlatne lopte, najprestižnijeg individualnog priznanja u svijetu nogometa koje dodjeljuje magazin France Football.

U izboru je nadmašio konkurente poput Lamina Yamala, Vitinhe, Raphinhe i Mohameda Salaha. Presudila je prošla sezona u kojoj je s PSG-om osvojio Ligu prvaka, francusko prvenstvo i Kup, a novu otvorio trijumfom u Superkupu Europe.

Povodom velikog uspjeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj ponovo kruži fotografija Dembelea u dresu hrvatske reprezentacije. Snimljena je 2018. nakon finala Svjetskog prvenstva u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku 4:2.

Dembele tada nije ulazio u igru, ali je po završetku susreta razmijenio dres s Ivanom Perišićem. Upravo taj trenutak ponovno je postao hit među navijačima.