Hrvatskom borcu oduzet pojas zbog udaranja nogometaša u glavu i nanošenja teških ozljeda

Hrvatski boksač Marko Martinjak ostao je bez pojasa prvaka nakon incidenta na malonogometnom turniru u Zagrebu. Borilačka organizacija Arena Golden Fight oduzela mu je naslov nakon što je na utakmici Goat lige glavom udario protivničkog igrača Tomislava Mrkonjića. Martinjak je bio prvak te organizacije u disciplini Extreme Boxing do 95 kilograma.

Organizacija Arena Golden Fight objavila je službeno priopćenje u kojem se u potpunosti ograđuje od postupka Martinjaka i ukida mu status prvaka: 'Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije'.

Podsjetimo, Podsjetimom, incident se dogodio u nedjelju, 31. svibnja, oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta. Prema policijskom priopćenju, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Riječ je o incidentu koji se dogodio na malonogometnom turniru Goat League, a Martinjak je, prema ranije objavljenim informacijama, nakon verbalne prepirke prišao igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga udario glavom u glavu, o čemu smo ranije danas pisali OVDJE.