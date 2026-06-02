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ŽESTOKA KAZNA

Hrvatskom borcu oduzet pojas zbog udaranja nogometaša u glavu i nanošenja teških ozljeda

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.06.2026.
u 20:36

Organizacija Arena Golden Fight objavila je službeno priopćenje u kojem se u potpunosti ograđuje od postupka Martinjaka i ukida mu status prvaka

Hrvatski boksač Marko Martinjak ostao je bez pojasa prvaka nakon incidenta na malonogometnom turniru u Zagrebu. Borilačka organizacija Arena Golden Fight oduzela mu je naslov nakon što je na utakmici Goat lige glavom udario protivničkog igrača Tomislava Mrkonjića. Martinjak je bio prvak te organizacije u disciplini Extreme Boxing do 95 kilograma. 

Organizacija Arena Golden Fight objavila je službeno priopćenje u kojem se u potpunosti ograđuje od postupka Martinjaka i ukida mu status prvaka: 'Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije'.

Podsjetimo, Podsjetimom, incident se dogodio u nedjelju, 31. svibnja, oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta. Prema policijskom priopćenju, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Riječ je o incidentu koji se dogodio na malonogometnom turniru Goat League, a Martinjak je, prema ranije objavljenim informacijama, nakon verbalne prepirke prišao igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga udario glavom u glavu, o čemu smo ranije danas pisali OVDJE

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Ključne riječi
Borilački sport MMA Marko Martinjak

Komentara 3

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MA
Marinho
20:58 02.06.2026.

Ako ima pravde, neka i njega netko "nasadi" na glavu. To je najperfidniji udarac koji postoji. Treba ga isključiti iz svih borilačkih organizacija.

SL
slavenZadravec
20:50 02.06.2026.

Sada da vidimo kako funkcioniraju nove pravosudne mjere i nadzor kako taj tip nebi u slijedećem pokušaju nekoga ubio.

KU
Kujttim
21:10 02.06.2026.

Ne čujem da se sada javlja ministar pravosuđa Habijan i da govori o nadzoru psihopata nakon izdržane kazne??? Zabraniti mu daljnje natjecanje u svim borilačkim organizacijama, staviti ga u izolaciju u Lepoglavu na 2 godine, zabraniti mu dizanje utega, paa neka se žali Europskom sudu za ljudska prava. Odrediti mu stol s ovima koji zlostavljaju djecu i odrediti mu šetnju s njima. To je kategorija za Martinjaka.

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