VIDEO Reakcija srpskog komentatora na gol BiH postala viralna u susjedstvu: Nije bio oduševljen

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je remi u prvom kolu skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi su poveli u 21. minuti golom Jove Lukića, a izjednačenje Kanadi donio je Cyle Larin u 79. minuti. To je ujedno bio i konačni rezultat. Dan nakon utakmice, u susjednoj nam zemlji puno se priča o reakcijama srpskog komentatora na pogotka u utakmici.

Srpski komentator Arena Sporta nije djelovao pretjerano oduševljeno pogotkom Lukića, dok je s druge strane na gol Larina podignuo ton i djelovao puno uživljenije u utakmicu.

Njegova reakcija naišla je na brojne kritike u Bosni i Herecgovini pa portal SportSport.ba piše kako "nema potrebe da navija za Bosnu i Hercegovinu, ali ovakva hladnokrvnost jednog komentatora bode uši". Na tom tragu su i navijači na društvenim mrežama koji ostavljaju komentare poput:

"Gol Bosne i Hercegovine izgovori kao da čita serijski broj na frižideru, a gol Kanade ovaj osvjedočeni 'profesionalac' pretvori u vatromet", "Ljudi, to je Arena, komentiraju po direktivi" i "Jadno, čista ljubomora".

Zmajevi sljedeći ispit na Svjetskom prvenstvu imaju 18. lipnja kada će igrati sa Švicarskom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara 24. lipnja. Obje utakmice igraju se od 21 sat po hrvatskom vremenu.



