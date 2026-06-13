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PROSLAVIO GOL KANADE

VIDEO Reakcija srpskog komentatora na gol BiH postala viralna u susjedstvu: Nije bio oduševljen

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kevin Sousa/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
13.06.2026.
u 17:41

Njegova reakcija naišla je na brojne kritike u Bosni i Herecgovini pa portal SportSport.ba piše kako "nema potrebe da navija za Bosnu i Hercegovinu, ali ovakva hladnokrvnost jednog komentatora bode uši"

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je remi u prvom kolu skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi su poveli u 21. minuti golom Jove Lukića, a izjednačenje Kanadi donio je Cyle Larin u 79. minuti. To je ujedno bio i konačni rezultat. Dan nakon utakmice, u susjednoj nam zemlji puno se priča o reakcijama srpskog komentatora na pogotka u utakmici.

Srpski komentator Arena Sporta nije djelovao pretjerano oduševljeno pogotkom Lukića, dok je s druge strane na gol Larina podignuo ton i djelovao puno uživljenije u utakmicu. 

@gracanicki_ciro 🇷🇸🧐Pogledajte pravo radovanje  "radovanje" komšije, nema šta👏👏 #bosnakanada #srbija #bosnaihercegovina #bosna #zmajevi ♬ original sound - 🚂🚃🚃 Since 2013

Njegova reakcija naišla je na brojne kritike u Bosni i Herecgovini pa portal SportSport.ba piše kako "nema potrebe da navija za Bosnu i Hercegovinu, ali ovakva hladnokrvnost jednog komentatora bode uši". Na tom tragu su i navijači na društvenim mrežama koji ostavljaju komentare poput:

"Gol Bosne i Hercegovine izgovori kao da čita serijski broj na frižideru, a gol Kanade ovaj osvjedočeni 'profesionalac' pretvori u vatromet", "Ljudi, to je Arena, komentiraju po direktivi" i "Jadno, čista ljubomora".

Zmajevi sljedeći ispit na Svjetskom prvenstvu imaju 18. lipnja kada će igrati sa Švicarskom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara 24. lipnja. Obje utakmice igraju se od 21 sat po hrvatskom vremenu.


Ključne riječi
reakcija srpski komentator BiH reprezetnacija SP 2026.

Komentara 7

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OT
otrovnijezik
18:13 13.06.2026.

Kada vidimo srpska postignuća u svjetskom i europskom nogometu nakon raspada Jugoslavije to je jedan vrlo zanimljiv, osebujan, renomiran i zastrašujući uspjeh tako pobjedničke nacije i zemlje za koju čak i njihovi nogometaši odbijaju nastup, onda je jasno i kakve spikere imaju.

Avatar ruby red
ruby red
18:40 13.06.2026.

Onaj kom zadovoljstvo ovisi od reakcije Srba, nek odmah objesi mlinski kamen oko vrata. Čak dapače, najbolje bi bilo da ni nas nikad ne spomenu. Ni u čemu. Nikad.

Avatar Backup
Backup
18:49 13.06.2026.

Još jedan internetski "slučaj", a zapravo ne-vijest i ne-tema. Po naslovu sam mislio da će stvarno početi slaviti Kanađane, a zapravo je malo burnije reagirao jer je pogodak Kanađana došao kasno u utakmici i označio preokret, dakle dramu.

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