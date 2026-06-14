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TRAGEDIJA KOD BRAČA

Ovo je katamaran koji se sudario s jedrilicom

Korčula: Velik broj turista čeka ukrcaj na katamarane
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Slavica Vuković, Večernji.hr
14.06.2026.
u 15:40

Nažalost, tri osobe s jedrilice su izgubile život, a potraga za četvrtom osobom još traje. Preostalim putnicima s jedrilice pružena je liječnička pomoć. Među putnicima i članovima posade katamarana nije bilo ozlijeđenih

Tri osobe smrtno su stradale, a za jednom se još uvijek traga nakon teške pomorske nesreće koja se u nedjelju prijepodne dogodila u akvatoriju između Šolte i Brača. U nesreći su sudjelovali jedrilica pod francuskom zastavom i katamaran 'Krilo Eclipse' domaće tvrtke Krilo, pri čemu je jedrilica nakon sudara potonula. Nakon nesreće otkazane su pojedine katamaranske linije tog prijevoznika. Izvan prometa su trenutačno spomenuti katamaran 'Krilo Eclipse', koji prometuje na liniji Split - Milna (Brač) - Hvar - Vis, te katamaran 'Krilo Nord' na liniji Split - Supetar.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvijestili su da se nesreća dogodila oko 11.34 sati. Neposredno nakon dojave pokrenuta je opsežna akcija traganja i spašavanja jer se na jedrilici nalazilo osam osoba, dok je na katamaranu bilo 118 putnika i sedam članova posade. Nažalost, tri osobe s jedrilice su izgubile život, a potraga za četvrtom osobom još traje. Preostalim putnicima s jedrilice pružena je liječnička pomoć. Među putnicima i članovima posade katamarana nije bilo ozlijeđenih.

Katamaran 'Krilo Eclipse redovito održava linije između Splita, Brača, Hvara i Visa. 'Krilo Eclipse' izgrađen je 2001. godine, dug je 53 metra te razvija brzinu od 42 čvora. Kapacitet mu je veći od 400 putnika, pišu 24sata. To ga svrstava među veće katamarane koji prometuju na hrvatskoj obali. Okolnosti koje su dovele do sudara i potonuća jedrilice utvrdit će se istragom.

Kako navode iz Ministarstva, u akciju su uključene sve raspoložive spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava, kao i plovila Pomorske i aerodromske policije Split. Na terenu su angažirani i djelatnici hitne medicinske službe, uključujući helikoptersku jedinicu, te druge nadležne službe specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu. Sve aktivnosti traganja i spašavanja koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

Situaciju iz minute u minutu pratite OVDJE.
FOTO Kreću veliki radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici: Zatvoren je nadvožnjak, mijenjaju se brojne autobusne linije
Korčula: Velik broj turista čeka ukrcaj na katamarane
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Ključne riječi
pomorska nesreća katamaran

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