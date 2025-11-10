Naši Portali
Ostali sportovi

Sjajni rezultati Batide na turnirima u Medulinu i Čehima

Autor
Damir Mrvec
10.11.2025.
u 21:20

Na međunarodnom turniru Evago, u Čehima, Filip Rožmarić s grlom Ira osvojio je prvo mjesto u utakmici visine prepona 1,15 metara, skupina C.

Lijepe rezultate ostvarili su članovi zagrebačkog konjičkog kluba Batida na turnirima u Medulinu i Čehima. ž

Anika Jovanović Faith na grlu Lasta bila je dvaput druga u Medulinu, na visinama prepona 1,00 i 1,10 metara. Na međunarodnom turniru Evago, u Čehima, Filip Rožmarić s grlom Ira osvojio je prvo mjesto u utakmici visine prepona 1,15 metara, skupina C.

Filip je bio drugi u utakmici visine prepona 1,20 metara, dok je na utakmici visine prepona 1,35 metara s grlom Donat bio peti. Lana Božić je bila druga u utakmici visine prepona 1,20 metara. 
Filip Rožmarić Batida preskakanje prepona Konjički sport

