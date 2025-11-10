Srbija na nogama zbog poteza prema Đokoviću, nešto ovakvo nisu očekivali

Samo nekoliko dana nakon osvajanja 101. titule u Ateni, Novak Đoković ponovno je u središtu globalne pozornosti. Ovoga puta ne zbog tenisa, već zbog ekskluzivnog intervjua koji je dao jednom od svojih najglasnijih kritičara, Piersu Morganu. Intervju, koji će biti emitiran u utorak, 11. studenog, na emisiji "Piers Morgan Uncensored", najavljen je kao razgovor bez zadrške, a već je izazvao buru zbog Morganovog šokantnog poteza.

Odnos teniskog asa i kontroverznog voditelja godinama je bio obilježen tenzijama. Morgan nije štedio Đokovića, osobito tijekom deportacije iz Australije 2022. zbog stava o cijepljenju, kada ga je nazvao "varalicom" i "lažovom". Kritike su se nastavile i kasnije, pa ga je tijekom Wimbledona 2024. opisao kao "monumentalnog šupka", iako je u istoj objavi paradoksalno dodao kako tenisač zaslužuje daleko više poštovanja medija i navijača.

"I'm gonna start by making an apology..."



Tomorrow, Piers Morgan speaks to the GOAT of tennis, Novak Djokovic.



Don't miss it! 🔥🔥🔥



📺 https://t.co/QR11ywt8D5@DjokerNole | @piersmorgan pic.twitter.com/FvnGe2bi0b — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 10, 2025

Upravo zato je isječak u kojem se Morgan ispričava odjeknuo poput bombe. "Počet ću tako što ću ti se ispričati", izgovorio je Morgan, što je potez koji su rijetki mogli predvidjeti, s obzirom na to da su njegove kritike bile usmjerene i na Đokovićevu obitelj. Reakcija srpskog tenisača bila je smirena, ali moćna. "Ono što si rekao govori i o tome kakva si osoba, ja nisam takav", uzvratio je Đoković, pokazujući veličinu prihvaćanjem razgovora unatoč svemu.

Razgovor se nije zadržao samo na njihovom odnosu. Dotaknuli su se i osjetljivih tema iz svijeta tenisa. Đoković je komentirao tromjesečnu suspenziju Jannika Sinnera zbog dopinga, izjavivši kako je to "oblak koji će ga pratiti" kroz karijeru, povlačeći paralelu s "oblakom Covida" koji prati njega. U trenutku iskrenosti, osvajač 24 Grand Slam naslova priznao je i da osjeća sumnju u mogućnost osvajanja novih titula pored mlađih suparnika.