Sjajna večer Luki za rođendan - neka ostane i do 39. godine!

Strpljivo, angažirano, nadahnuto, efikasno, atraktivno: bila je ovo jednostavna formula za rješavanje najslabije zadaće koja je novijoj hrvatskoj reprezentaciji bila postavljena u kvalifikacijama – Letonije. Nacionalne momčadi tako zapanjujuće niske kvalitete da bi pokraj nje u Hrvatskoj ligi čak i Rudeš izgledao kao tigar.

No, sve te slabosti Letonaca nikako ne umanjuju sveukupan dojam izvedbe vatrenih, a ona je u toj toploj kvarnerskoj večeri bila očaravajuća. Baš za dušu publike koje je istinski guštala u majstorijama Modrića i ostalih naših igrača. Kojima naravno nije ostala dužna: dočekala ih je i ispratila zasluženim i gromoglasnim ovacijama.

Posebno poglavlje ove priče opet je bio kapetan i slavljenik Luka Modrić, igrač s već 38 svjećica na rođendanskoj torti. Luka je opet dirigirao, lebdio po travnjaku, dijelio lopte suigračima kao na pladnju, jednom čak pogodio gredu, upirao i trudio se kao iz petnih žila – onako kako smo ga navikli gledati kada igra za Hrvatsku. On je igrač koji nikada nije birao utakmice, nikada zabušavao, niti se štedio. I zato je njegova nazočnost ovoj momčadi još uvijek neprocjeniva; i zbog njegove klase i znanja, ali i pobjedničkoga duha i pozitivne energije. Sretan rođendan, kapetane, i želimo ti da i 39. proslaviš u reprezentaciji!

Utakmica s Letonijom, osim što je bila poslastica za gledatelje, vratila nas je u čari kvalifikacija, u kojima svjetska velesila kao što je Hrvatska ne dobiva dovoljno jak izazov i podražaj. To je u smislu plasmana na EP sjajno, ali i nosi određeni rizik. Naime, Hrvatska od lipnja 2023. do lipnja 2024. godine, odnosno do početka Eura, neće odigrati niti jednu jaku natjecateljsku utakmicu.

Gledajući Hrvatsku na djelu protiv Letonije, ponovno treba zahvaliti Čeferinu što je izmislio Ligu nacija. Podsjetimo, upravo su nas epske bitke s momčadima iz europskog vrha, Francuzima i Dancima, u tom natjecanju prošle godine lansirale prema svjetskoj bronci.