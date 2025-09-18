Siščanin Kodrić ide u borbu za broncu, a policijski specijalac Koščević u repesaž

Karlo Kodrić (82 kg) približio se na korak onome što hrvatsko hrvanje čeka već 11 godina. A to je odličje na Svjetskom prvenstvu koje je posljednji osvojio Neven Žugaj (srebro) i to 2014. u Taškentu.

Nakon što je u prvom kolu nadjačao Kirgistanca Orunkula (5:0), Karlo je protiv Armenca Bradua odradio sjajan meč (4:2). U prvoj rundi je bio agresivniji pa je suparnik prvi išao u parter što Kodrić nije uspio iskoristiti. Štoviše, Moldavac je izjednačio na 1:1 da bi u drugoj rundi imao priliku povesti ali se Hrvat odlično branio. Štoviše, pri suparničkom pokušaju dizanja iz partera Kodrić je kontrirao i poveo sa 4:1 koju prednost je uspješno i obranio te izborio polufinale.

A u borbi za finale naletio je na sjajnog Iranca Farokhisenju i od njega izgubio (1:7).

- Ništa me kod njega nije iznenadilo osim njegove snage. Imao sam osjećaj kao da se borim s bikom. U koji god sam ga dio tijela primio činilo se kao da je od kamena. Izgurao me više puta izvan borilišta, za po jedan bod, isključivo na snagu - kazao je ovaj sjajni mladi borac koji će u subotu imati novu prigodu da osvoji odličje.

Naime, Kordić će pričekati koga će iznjedriti repasaž iz kojeg on očekuje Mađara Szilasyja koji takvo očekivanje tek treba potvrditi.

Na pragu polufinala bio je i Antonio Kamenjašević (77 kg) ali je on svoju četvrtfinalnu borbu tijesno izgubio od Mađara Fritscha (1:2), borca koji u karijeri ima svjetsko srebro i europsko zlato ali u nižoj kategoriji (72 kg).

A "Kameni" je jako dobro ušao u Prvenstvo, pobijedivši Korejca Kanga tehničkom superiornošću (9:0) da bi potom pobijedio, u velikom taktičkom okršaju, izvrsnog Rusa Kutuzova (1:1) zahvaljujući prvom osvojenom bodu. No, to isto nije mu prošlo za rukom protiv čvrstog Mađara Fritscha.

Prvog dana natjecanja u hrvanju grčko-rimskim stilom nastupio je i teškaš Marko Koščević (130 kg). A ovaj interventni policajac, gromada od čovjeka, pobijedio je u prvom kolu Indijca Sonu na tehničku superiornost (8:0). No, onda je na isti način, prije isteka vremena, njega pobijedio prvi nositelj i aktualni svjetski prvak Iranac Mirzazadeh čiji je Marko postao najveći navijač ne bi li mu ovaj, ulaskom u finalu, omogućio priliku da se kroz repesaž bori za broncu. A Mirzazadeh je na koncu finale i izborio i tako Koščeviću omogućio da se pred svojom publikom bori za odličje.

A kada bi tu broncu i osvojio bio bi to sjajan kraj karijere za ovog sjajnog 35-godišnjeg borca koji se dvaput vraćao reprezentativnom hrvanju, prvi put nakon šestogodišnje a sada nakon trogodišnje pauze.

A u prigodi da se kroz repesaž domogne borbe za odličje našla se naša jedina hrvačica Veronika Vilk koja je u prvom kolu, tušem, izgubila od kasnije finalistkinje Ukrajinke Alle Belinske a potom i od Francuskinje Lecarpentier (2:4).