Sinner po obranu naslova protiv čovjeka kojeg je pobijedio devet puta zaredom

U današnjem muškom finalu Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira sezone, igrat će Nijemac Alexander Zverev i Talijan Jannik Sinner. Zverev će prvi put u karijeri igrati u finalu Wimbledona, a posljednji njemački tenisač koji je osvojio ovaj prestižni turnir bio je Michael Stich još davne 1991. godine. Osvoji li naslov, Zverev će postati tek treći Nijemac, nakon Borisa Beckera i Michaela Sticha, koji je slavio na terenima All England Cluba.

Finale nakon 31 godine

S druge strane, Sinner će braniti naslov koji je osvojio prošle godine pobijedivši u finalu Carlosa Alcaraza. Talijan iza sebe već ima četiri Grand Slam naslova – dvaput je slavio na Australian Openu te jednom na US Openu i Wimbledonu.

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Alexander Zverev mjesec dana ranije na Roland Garrosu konačno je osvojio svoj prvi Grand Slam naslov.

– Ovo je Grand Slam na kojem sam se uvijek najviše mučio, a odjednom sam u finalu Wimbledona. Ostaje još jedan meč u nedjelju i na to sam potpuno usredotočen – rekao je Zverev, prvi Nijemac u finalu Wimbledona još od Borisa Beckera 1995. godine.

Iako Zverev igra pun samopouzdanja, u finalu ga čeka statistička i psihološka "planina" zvana Jannik Sinner. Međusobni omjer ove dvojice tenisača gotovo je nevjerojatan – Sinner je pobijedio u njihovih posljednjih devet međusobnih susreta. Štoviše, Talijan je osvojio posljednjih 14 setova koje su odigrali. Posljednji put Zverev je protiv Sinnera slavio 2023. godine.

Sinner je superioran u gotovo svim ključnim statistikama. Nekada se smatralo da Zverev ima bolji servis, no Sinner je u posljednje dvije godine, nakon promjene tehnike, postao jedan od najboljih servera na svijetu. Trenutačno je prvi na ATP Touru po postotku osvojenih gemova na svom servisu (94,2 posto). Napredne statistike, poput onih platforme TennisViz, pokazuju da Sinner ima višu ocjenu kvalitete udarca i s forhend strane (8,8 prema 8,0) i s bekend strane (8,7 prema 8,0) u posljednja 52 tjedna. Također, ima značajnu prednost i u igri na reternu (8,3 prema 7,3).

Sinner je jednostavno kompletniji igrač koji nema izraženu slabost u svojoj igri. Bolji je s obje osnovne linije, kvalitetniji je server i bolji reterner. Zbog toga je izuzetno teško pronaći taktički put do pobjede za Zvereva. Njegova jedina šansa leži u tome da odigra savršen meč na svom servisu, nadajući se da će ga to odvesti duboko u setove, gdje bi možda mogao iskoristiti pokoju Sinnerovu pogrešku.

Međutim, problem je što je Sinnerova razina koncentracije na ovom turniru bila besprijekorna. Nakon šokantnog poraza u drugom kolu Roland Garrosa, gdje je protiv Juana Manuela Cerúndola ispustio vodstvo od 6:3, 6:2, 5:1, Sinner je u London stigao s novom mentalnom snagom. Taj pariški kolaps očito mu je poslužio kao važna lekcija.

Pavić bez naslova

Na Wimbledonu djeluje gotovo neprobojno. S druge strane, Zverevova novostečena mentalna sloboda bit će na najvećem ispitu. Može li se oduprijeti pritisku koji Sinner konstantno stvara s osnovne linije? Može li zaboraviti na devet uzastopnih poraza? Uspije li odigrati dobar prvi set, njegovo će samopouzdanje dodatno porasti i mogao bi finale učiniti neizvjesnim.

Ipak, sve brojke i dosadašnji tijek turnira idu u prilog Talijanu. Svijet tenisa u nedjelju će gledati hoće li Jannik Sinner postati tek deseti tenisač u Open eri koji je obranio naslov na Wimbledonu i tako potvrditi svoju dominaciju ili će Alexander Zverev ispisati povijest, prekinuti crni niz i osvojiti uzastopne naslove na Roland Garrosu i Wimbledonu u istoj sezoni.

U finalu muških parova na Wimbledonu Mate Pavić i Marcelo Arévalo pobijeđeni su od Finca Harri Heliövaare i Britanca Henry Pattena sa 6:7, 6:7. Dva seta, dva tie-breaka i nijedan jedini break. Za Heliövaaru i Pattena ovo je bila slatka osveta jer su ih samo nekoliko tjedana ranije, u finalu pripremnog turnira u Queen's Clubu, Pavić i Arévalo deklasirali u dva seta. Finski i britanski tenisač su na putu do finala dobili čak šest od sedam odigranih tie-breakova. Ova pobjeda donijela im je treći zajednički Grand Slam naslov, nakon Wimbledona 2024. i Australian Opena 2025. godine. Hrvatski tenisač tražio je svoj drugi wimbledonski naslov, pet godina nakon što je slavio s Nikolom Mektićem...