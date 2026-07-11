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TENIS

Svi hrvatski predstavnici završili nastup u kvalifikacijama Umaga

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 23:44

Mili Poljičak, Duje Ajduković i Noa Vukadin nisu uspjeli izboriti plasman u drugo kolo kvalifikacija za 36. izdanje Plava Laguna Croatia Opena koje su u subotu započele u umaškom teniskom centru u Stella Marisu.

Mili Poljičak, Duje Ajduković i Noa Vukadin nisu uspjeli izboriti plasman u drugo kolo kvalifikacija za 36. izdanje Plava Laguna Croatia Opena koje su u subotu započele u umaškom teniskom centru u Stella Marisu. 

Poljičak (ATP - 347.) je bio najbliži završnom kolu, jer je protiv 2. nositelja Austrijanca Lukasa Neumayer (ATP - 167.) u trećem setu imao priliku za 'break' kod 2-1 te još četiri 'break-lopte' kod vodstva 3-2. Nakon što ih nije iskoristio Neumayer je izjednačio na 3-3 i u sljedećem gemu došao do 'breaka' koji mu je u konačnici donio pobjedu 6-4, 4-6, 6-4.

Duje Ajduković (ATP - 281.) je imao 'break' prednosti u prvom setu (1-3) protiv umaškog pobjednika iz 2018. Talijana Marca Cecchinata (ATP - 195.), ali je potom izgubio pet gemova zaredom. Cecchinato je u drugom setu napravio 'break' za 3-2 i došao do pobjede u dva seta (6-3, 6-4).

Noa Vukadin (ATP - 710.), koji je u kvalifikacijama nastupio s pozivnicom, pružio je solidan otpor Argentincu Genaru Albertu Olivieriju (ATP - 201.), ali je peti nositelj kvalifikacija na kraju slavio sa 6-2, 6-4.

Samo dvojica od osmorice nositelja neće igrati u zvaršnom kolu, a jedna od njih je prvi nositelj Talijan Luca Nardi (ATP - 166.) kojeg je u subotu svladao sunarodnjak Andrea Guerrieri (ATP - 227.) sa 6-3, 7-6 (5).

Završno kolo kvalifikacija na rasporedu je u nedjelju, s početkom u 17.00 sati.

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ATP Umag tenis

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