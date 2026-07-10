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MALO BOGATSTVO

Evo koliko je Sinner zaradio pobjedom protiv Đokovića i plasmanom u polufinale Wimbledona

Wimbledon
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 20:26

Sinner uvjerljivo vodi u međusobnom omjeru s deset pobjeda, a svakako treba dodati kako je slavio u svakom od posljednjih devet susreta sa Zverevom

Jannik Sinner pobijedio je Novaka Đokovića u polufinalu najvećeg svjetskog teniskog turnira Wimbledona. Prvi tenisač svijeta pobijedio je osvajača 24 Grand Slam naslova s tri puta po 6:4 i tako vrlo dominantno izborio susret s Alexanderom Zverevom u finalu.

Sinneru je ovo bila sedma pobjeda nad Đokovićem u njihovom 12. međusobnom ogledu, a njime si je osigurao i ogromnu zaradu. Plasmanom u finale Wimbledona, sjajni Talijan zaradit će 1.8 milijuna funti (2.1 milijuna eura). Poraženi Đoković će pak kući odnijeti 900 tisuća funti (oko 1.1 milijun eura).

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Obrani li naslov na londosnkoj travi osvojen prošle godine, Sinnerova zarada narast će na 3.6 milijuna eura što je oko 4.2 milijuna eura. 

Sinner je prošle godine pobijedio Carlosa Alcaraza u četiri seta, a ovog puta igrat će protiv trećeg tenisača svijeta Zvereva. Riječ je o protivnicima koji se vrlo dobro poznaju budući da su do sada igrali međusobno 14 puta. Sinner uvjerljivo vodi u međusobnom omjeru s deset pobjeda, a svakako treba dodati kako je slavio u svakom od posljednjih devet susreta sa Zverevom.
Ključne riječi
Novak Đoković Wimbledon zarada Jannik Sinner

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