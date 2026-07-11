Znate li koliko će zaraditi osvajačica Wimbledona? Iznos je nestvaran

Prvi put u povijesti imat ćemo češko finale Wimbledona u ženskoj konkurenciji, čime je teniskoj naciji od deset milijuna stanovnika zajamčeno da će dobiti novu Grand Slam prvakinju, ujedno nastavak nevjerojatne dominacije. Karolina Muchova, iskusna 29-godišnjakinja, i Linda Noskova, 21-godišnja zvijezda u usponu, borit će se u finalu. Posljednji put kada su dvije tenisačice iz iste zemlje (ne računajući američke sestre Williams) igrale za wimbledonski naslov dogodio se davne 1971. godine, kada su se u finalu susrele Australke Evonne Goolagong i Margaret Court. Bez obzira na konačan ishod, trofej će završiti u češkim rukama, a svijet će dobiti novu tenisku kraljicu – devetu uzastopnu osvajačicu Wimbledona koja će prvi put u karijeri podići najprestižniji pehar u svijetu tenisa.

Karolina Muchova do svog je drugog Grand Slam finala došla zahvaljujući pobjedama nad čak tri Grand Slam prvakinje: sunarodnjakinjom Barborom Krejčikovom, Naomi Osakom i na kraju Gauff. U dobi od 29 godina i 312 dana na početku turnira, postala je najstarija debitantica u finalu Wimbledona još od Nathalie Tauziat 1998. godine. S druge strane mreže stajat će osam godina mlađa Linda Noskova čiji je najjači adut tijekom cijelog turnira bio servis. Sa svega 21 godinom stigla je do svog prvog Grand Slam finala, a eventualna pobjeda donijela bi joj status najmlađe osvajačice Wimbledona još od Petre Kvitove 2011. godine, njezine sunarodnjakinje. Njezina statistika na travi je zapanjujuća: od 2025. godine ostvarila je 19 pobjeda na ovoj podlozi, najviše od svih igračica na WTA Touru, a u Wimbledon je stigla s titulom iz Berlina.

Češka je postala pravi inkubator za vrhunske tenisačice, a naslovi Markéte Vondroušove 2023. i Barbore Krejčikove 2024. godine samo su učvrstili taj status. Pobjednicu čeka ček od 3,6 milijuna funti (oko 4,25 milijuna eura), dok će poražena finalistkinja utješnu nagradu pronaći u iznosu od 1,8 milijuna funti. Muchova bi s titulom ušla u top-četiri svjetske igračice. Noskova će, bez obzira na ishod, prvi put u karijeri ući među deset najboljih na svijetu.