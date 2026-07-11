Samo je šest ljudi na svijetu ostvarilo ono što je uspjelo Hrvatu

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arévalo danas će igrati u finalu parova na trećem Grand Slam turniru sezone, Wimbledonu. S druge strane mreže stajat će Finac Harri Heliövaara i Britanac Henry Patten, koji su 2024 godine osvojili naslov na travi All England Cluba.

Četiri različita partnera

Ukupno je samo šest tenisača ostvarilo karijerni Zlatni Slam, osvojivši tijekom karijere sva četiri Grand Slam turnira i zlatnu olimpijsku medalju. To su Bob Bryan, Mike Bryan, Daniel Nestor, Mate Pavić, Todd Woodbridge i Mark Woodforde. Zanimljivo, svi oni osim Mate Pavića ostvarili su i karijerni Super Slam, što znači da su uz karijerni Zlatni Slam osvojili i završni ATP turnir. Svaki od svoja četiri Grand Slam naslova u muškim parovima Pavić je osvojio s četiri različita partnera. Nakon Maracha (Australian Open 2018.), Soaresa (US Open 2020.) i Mektića (Wimbledon 2021.), krug se zatvorio 2024. godine kada je sa Salvadorcem Marcelom Arévalom osvojio Roland Garros, jedini Grand Slam koji mu je nedostajao.

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Priča o Mati Paviću počinje u Splitu, u obitelji u kojoj je tenis bio više od sporta. Uz oca Jakova, teniskog trenera, i sestru Nađu, također tenisačicu, Mate je s pet godina prvi put uzeo reket u ruke. Njegov juniorski put bio je obećavajući, s omjerom od 95 pobjeda i 51 poraza u singlu, te četvrtfinalima Roland Garrosa i Wimbledona. Vrhunac je dostigao 2011. godine kada je s Britancem Georgeom Morganom osvojio juniorski Wimbledon u parovima. Prijelomni trenutak dogodio se 2016. godine, kada su uvedene kvalifikacije za parove na većim turnirima. To mu je pravilo otvorilo vrata ATP Toura i omogućilo kontinuitet igranja na najvišoj razini. Prvi ATP naslov osvojio je 2015. u Nici s Novozelanđaninom Michaelom Venusom, s kojim je u godinu i pol igrao čak 11 finala. No pravi proboj u sami svjetski vrh dogodio se s iskusnim Austrijancem Oliverom Marachom. Njihovo partnerstvo počelo je gotovo slučajno i bez velikih uspjeha na zemlji, no dolaskom na travnatu podlogu dogodila se eksplozija. Ušli su u tri uzastopna finala, uključujući i ono u Wimbledonu 2017. godine. Uslijedila je nevjerojatna 2018. godina, koju su otvorili sa 17 pobjeda u nizu, osvojivši Dohu, Auckland i, kao krunu svega, svoj prvi zajednički Grand Slam naslov na Australian Openu.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, 21. svibnja 2018., Mate Pavić popeo se na prvo mjesto ATP ljestvice u konkurenciji parova, postavši najmlađi svjetski broj jedan još od legendarnog Australca Todda Woodbridgea 1996. godine i prvi Hrvat u povijesti s tim postignućem. Iste godine s Marachom je igrao i finale Roland Garrosa. Iako su im se putevi razišli, Pavić je nastavio nizati uspjehe. S Brazilcem Brunom Soaresom osvojio je US Open 2020. godine, svoj drugi Grand Slam naslov u muškim parovima, a iste su godine završili kao najbolji par svijeta. No sezona koja će ga zauvijek upisati u povijesne knjige hrvatskog, ali i svjetskog sporta bila je 2021. godina, kada je udružio snage sa sunarodnjakom Nikolom Mektićem.

Dominacija s Mektićem

Pavić i Mektić osvojili su devet turnira, uključujući tri Masters 1000 naslova u Miamiju, Monte Carlu i Rimu. No dva su se trenutka izdvojila. Prvi je bio trijumf u Wimbledonu, 20 godina nakon što je Goran Ivanišević ispisao jednu od najljepših sportskih priča na istom tom mjestu. Pavić i Mektić postali su prvi hrvatski par u povijesti koji je osvojio najprestižniji turnir na svijetu. Drugi trenutak dogodio se na Olimpijskim igrama u Tokiju. U finalu koje je bilo praznik za hrvatski sport, Pavić i Mektić su u srazu s drugim hrvatskim parom, Marinom Čilićem i Ivanom Dodigom, osvojili zlatnu medalju. Bio je to prvi put od 1908. godine da su i zlato i srebro u muškim parovima otišli u istu zemlju.