Sin predsjednika Milanovića proglašen najboljim hrvačem u 2021.

Na prijedlog trenera Hrvatskih hrvačkih reprezentacija, Stručno trenerska komisija Hrvatskog hrvačkog saveza odabrala najbolje hrvačice i hrvače Hrvatskog hrvačkog saveza u 2021. godini.

U kategoriji žena to su Veronika Vilk (3.mjesto EP – U15) u mlađim i Iva Gerić (3.mjesto EP – juniorke) u starijim kategorijama.

S druge strane najbolji mladi kadet je Marko Milanović, sin predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Inače, ide priča da je Marko u svojim sportskim začecima trenirao džudo, a onda je 2016. na malim ekranima vidio olimpijski nastup Bože Starčevića i odlučio promijeniti sport. U kojem će klubu trenirati, mami Milanović preporučio je prof. dr. sc. Mario Baić, nositelj katedre za hrvanje na KIF-u. Izbor je pao na Metalac i njihovu “Tvornicu šampiona” na Velesajmu, odnosno na braću Starčević jer im je profesor Baić obojici svojedobno bio trener.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 29.01.2022., Zagreb - 9. medjunarodni hrvacki turnir Grand Prix Zagreb Open 2022. Dodjela nagrada Marko Milanovic, najuspijesniji hrvac u uzrastu kadeta u 2021. godini. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Upravo smo obojicu Starčevića molili da nam kažu što misle o malom Milanoviću, ali bez celofana.

– Dok je bio klinac, ja sam radio s Markom, a sada je njegov trener Mario Mihalj, a povremeno s njim radi i brat Božo, koji mi bez lakiranja govori da je mali stvarno potencijal. U svemu tome sviđa mi se stav njegova oca koji drži da je hrvanje “pravi proleterski sport u kojem nema novca ni interesa” i da je takav sport uvijek dobro trenirati s odgojne strane – kazao nam je Nikola Starčević i pridodao jednu anegdotu:

– Vodio sam Marka na jednom natjecanju za mlađe dječake i, kada sam primijetio da mu je natečen zglob šake, pitao sam ga je li to nešto napuklo, a on mi reče da nije jer da može micati ruku. Nakon dva sata nazvala me njegova mama te mi kazala da su mu napuknule obje kosti podlaktice. Dakle, on je odradio borbu sa slomljenom rukom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Hrvanja grcko-rimskim stilom do 87kg, borba za broncu. Zurabi Datunashvili, Srbija - Ivan Huklek, Hrvatska u Makuhari Messe Hall A. Ivan Huklek, trener Ihar Piatrenka i Bozo Starcevic.rPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Taj dečko je karakteran

Jako pozitivan dojam Marko ostavlja i na borca koji mu je bio inspiracija, na Božu Starčevića:

– Dečko je sasvim na mjestu i ne želimo mu stvoriti pritisak. Prilično je skroman i dosta mu je neugodno kada se spominje da mu je tata predsjednik države. On baš voli teške treninge. Nakon što je slomio ruku dolazio je na treninge s gipsom. Kad su mu puknule tenisice, nije dao mami da mu kupi nove jer je on vidio da Rusi, koji su svjetska hrvačka velesila, treniraju u strganim tenisicama. On očito osjeća da su teške stvari ujedno prave. A pred njim je još jako puno teškog rada.

Kada je sve to čuo, trener savjetnik u seniorskoj reprezentaciji Bjelorus Igor Petrenka je kazao:

– Eta harakterna.

Ako vas ova ocjena “taj je karakteran” pak podsjeća na jedan izborni slogan “Predsjednik s karakterom”, očito je da i u ovoj priči puno toga ima veze s genima. Barem u karakternom smislu.

Dvostruki svjetski prvak želio se fotografirati s Markom

Inače, na nedavnom međunarodnom trening-kampu u Poreču dvostruki svjetski i trostruki europski prvak Žan Belenjuk slikao se s Markom. Objavio je to na svom Instagramu uz poruku svom predsjedniku Zelenskiju da je to sin hrvatskog predsjednika i da on na hrvačkoj strunjači radi na međunarodnoj suradnji. Belenjuk je inače prvi tamnoputi član ukrajinskog Parlamenta koji je to postao upravo na želju ukrajinskog predsjednika.

Dodajmo još kako je najbolji mlađi senior Pavel Puklavec (9.mjesto EP mlađi seniori), a olimpijac Ivan Huklek najbolji je hrvač u kategoriji seniora (5.mjesto Olimpijske igre). Uz njega u kategoriji juniora nagradu je dobio Luka Malobabić (5.mjesto EP juniori),