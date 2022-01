Milanović: Ja se ne bojim niti ukrajinskih huligana niti bilo čega što bi se moglo dogoditi Hrvatskoj

Predsjednik Zoran Milanović zbog svojih je izjava o Ukrajini završio na tamošnjoj ekstremističkoj stranici "Mirotvorac", a iz Kremlja su poručili da mu je možda ugrožena i sigurnost. On tvrdi kako ga zbog toga nije strah.

- Čega da me bude strah? Pa doći će oni na moj popis. Ja očekujem od ukrajinske Vlade da se s takvim tipovima obračuna. Da ih naprosto dovede u red. Ukrajina je već osam godina u jednom groznom statusu prema EU prema koja se prema Ukrajini ponaša neodgovorno. Nisu dobili ništa od EU, a obećavali su im milijarde i milijarde stvari. Ja ovo ne govorim da bih nekoga u vrijedio, niti sam ukrajinski neprijatelj niti ruski prijatelj - rekao je za RTL.

Svojim izjavama da je Ukrajina korumpirana zemlja, smatra, nije pretjerao.

- U reportima Europske unije piše da je to korumpirana zemlja. Hvala Bogu da postoje oni jer mi nismo najgori. Mi smo drugi najgori. Ukrajina ima problem i mora ga početi rješavati i sa separatistima, koje ni Rusija nije priznala. Dakle, nastaviti razgovore i ne ignorirati činjenicu da postoje pregovarači koji nisu dobri dečki, ali i s njima treba razgovarat, a ne ići stalno na put konfrontacije s termonuklearnom i hipersoničnim silom, Rusijom, to nije Srbija. Tko god ih na to potiče je opasan šarlatan, a takvih u Europi ima dosta. Tu nema prijateljstva - kazao je.

Vlada se od njegovih izjava ogradila, a premijer Plenković ispričava se zbog njegovih izjava. On na to kaže: "Neka se ispričava".

- On se ponaša kao ukrajinski agent, a ja kao hrvatski predsjednik. To je ogromna razlika. Dakle, ja nisam slizan s Rusima. Ja tamo nikada nisam bio službeno. Ja nisam nikada popio kavu s ruskim ambasadorom - kazao je govoreći dalje o Plenkoviću.

S premijerom nema komunikaciju jer Plenković, kako kaže, "živi u balonu".

- Recite vi meni je li normalno da šef kabineta premijera, najbliži suradnik i prijatelj diplomacije iz vremena kada su ispijali kave u Parizu, da lažno ispuni prijavu o prebivalištu u policiji pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i da ga premijer brani - kazao je.

Komentirao je izjavu ministra Grlića Radmana da se "Tuđman okreće u grobu". - Ja se mogu ovako usput obračunavati s Plenkovićevim pudlicama i instalacijama. Grlić Radman je sramota i ne zna posao koji radi, ali nije biran direktno jer to je Plenkovićev izbor, kao i Banožić. Ne zna govoriti hrvatski ni engleski. Ne zna braniti hrvatske interese. Kada treba stati u obranu hrvatskih interesa, naših nesretnih i zlostavljanih sunarodnjaka Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda se ponaša kao zadnja kukavica - navodi te dodaje:

- Toliko o toj solidarnosti EU prema Hrvatskoj i hrvatskim potrebama u BiH, kada govorimo o ovoj Vladi, ali zato trebamo biti solidarni s Ukrajinom. Ja protiv Ukrajine nema ništa, ali Ukrajina nije članica NATO-a. Mrcvare ju europski birokrati oni isti koji su mrcvarili druge države i podaju im maglu. Obećavaju im određeni status. Zemlja je prema nalazim EU u vrlo lošem stanju. Nekada su bili razvijeni sada imaju per capita na razini Kosova. Je li to uspjeh europske politike? - kazao je.

- Ja se ne bojim niti ukrajinskih huligana niti bilo čega što bi se moglo dogoditi Hrvatskoj. Hrvatska je sigurna, mi smo se za to izborili - kazao je te ustvrdio kako nakon završetka njegove dužnosti predsjednika, za njega nema drugih pozicija.

- U mojoj karijeri više nema dalje, to je to. Neću više raditi ništa ovako. Želim napraviti sve u interesu svog naroda, svoje države - kazao je te pojasnio kako nikada više neće imati utjecaj kao što ga ima sada.

- Vjerujem da radim dobro za svoju zemlju - dodao je.

Osvrnuo se na Zvonimira Frku Petešića, predstojnika Ureda predsjednika Vlade, te kazao kako je on počinio kazneno djelo.

- Plenković štiti i stavlja u hlad u zaštitu kategorički ljude koji su naprosto korumpirani. Netko tko svjesno laže o prijavi prebivališta uživa zaštitu premijera. Mislim na Frku Petešića - kazao je Milanović.

- Čovjek je prevario, svjesno. Nema veze s Dugim otokom osim što mu je od tamo baba. Namjerno je promijenio prebivalište nakon što je bio u Zagrebu - dodao je naglasivši kako je riječ o kaznenom djelu.

Naveo je da, unatoč svemu što se dogodilo s Ivom Sanaderom, nikada nismo imali korumpiraniju Vladu.

S obzirom na to da se zalaže za transparentnom, upitan da je da komentira to što ga ministar Mario Banožić traži da se skinu oznake tajnosti s njegovih putovanja.

- Ja sam Vrhovni zapovjednik HV-a, ja sam štićena osoba. Gdje me voze, to nije podatak koji javnost smije znat. Banožić je Plenkovićev potrčko, mene su izabrali ljudi - kazao je.

