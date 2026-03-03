Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju

Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, priopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP). "Sutra i tijekom narednih dana šaljemo četiri zrakoplova Croatia Airlinesa, uz moguće dodatne opcije", navodi se u priopćenju.

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je s ministrom vanjskih poslova UAE-a Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom dogovorio i dva zrakoplova lokalne aviokompanije koji će prevesti hrvatske državljane iz Dubaija, kaže Zrinjevac. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. "Uspjeli smo evakuirati sve hrvatske državljane iz Izraela, Jordana i Bahreina, a uskoro će i hodočasnici iz Izraela, koji su letom preko Lyona na putu za Zagreb, stići kući", kaže ministarstvo. Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai, rekao je Grlić Radman ranije. Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.