EVAKUACIJA HRVATSKIH GRAĐANA

Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju

Zagreb: Inauguracija nove linije Croatia Airlinesa za Stockholm
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
03.03.2026.
u 19:59

"Sutra i tijekom narednih dana šaljemo četiri zrakoplova Croatia Airlinesa, uz moguće dodatne opcije", navodi se u priopćenju MVEP

Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, priopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP). "Sutra i tijekom narednih dana šaljemo četiri zrakoplova Croatia Airlinesa, uz moguće dodatne opcije", navodi se u priopćenju. 

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je s ministrom vanjskih poslova UAE-a Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom dogovorio i dva zrakoplova lokalne aviokompanije koji će prevesti hrvatske državljane iz Dubaija, kaže Zrinjevac.  U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu. 

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. "Uspjeli smo evakuirati sve hrvatske državljane iz Izraela, Jordana i Bahreina, a uskoro će i hodočasnici iz Izraela, koji su letom preko Lyona na putu za Zagreb, stići kući", kaže ministarstvo.  Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai, rekao je Grlić Radman ranije. Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji. 
Zagreb: Inauguracija nove linije Croatia Airlinesa za Stockholm
1/19
hrvatski građani Dubai evakuacija zrakoplovi Croatia Airlines

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
20:20 03.03.2026.

Nakon što je izbio rat na "boljim " mjestima, napokon je i Domovina dobra. Hrvatska više nije maćeha no majka.

PB
pb1520
20:13 03.03.2026.

Ljudi otišli u Dubai da ne plaćaju porez u Hrvatskoj. I sad ja koji plaćam, ustvari plaćam da ih se dovede nazad.

IS
istokdole
20:19 03.03.2026.

Taman posla nek se sami vraćaju. Ovi rezidenti otišli jer je HR fuj fuj korumpirana ovakva onakva, za boljim životom, pa sad nek se sami izvlače. A turisti, posebna kategorija, 6-7 tisuća eura per peršin po putovanju, pa sad im je i HR dobra i hoće nazad....

