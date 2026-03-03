Ovo je Dinamov sastav za Kurilovec! Upadaju klinci i debitant koji je izazvao dosta polemika

Dinamova utakmica četvrtfinala kupa protiv četvrtoligaša Kurilovca (srijeda, 18 sati, MAXSport 2) bit će prilika Mariju Kovačeviću da isproba neke malo drugačije taktičke varijante. Iako je teško procijeniti kojoj će se opciji prikloniti Dinamov trener, zakonitosti zanata sugeriraju da će sigurno biti promjena u udarnoj postavi s obzirom na ono što smo mogli vidjeti u zadnjim utakmicama. Tim više što plave ovog vikenda očekuje najveći hrvatski derbi s Hajdukom u Splitu.

Logično je stoga da će Kovačević odmarati neke ključne poluge svoje momčadi. Tako bi se na golu, umjesto Dominika Livakovića, mogao naći Ivan Nevistić, a u konkurenciji je i Ivan Filipović. Na desnom boku priliku bi mogao dobiti Noa Mikić, a Moris Valinčić će odmoriti. U ovakvoj utakmici mogao bi debitirati i Paul Tabinas, čije je dovođenje ove zime izazvalo dosta polemika. Na stoperskoj poziciji treba bi se pojaviti Marko Zebić, u tandemu s Nikom Galešićem ili Sergijem Dominguezom.

Na lijevom boku će igrati Perez Vinlof ili Bruno Goda, vjerojatno svaki po poluvrijeme. Prema nekim informacijama, Mario Kovačević će za ovu utakmicu potpuno promijeniti postavku u veznom redu. Tako da bi trojka u veznoj liniji mogla biti Marko Soldo (22), Sven Šunta (19) i Krešimir Radoš (18). Na lijevom krilu očekuje se Cardoso Varela (17), ali minutažu bi mogao dobiti i Patrik Horvat (19). Monsef Bakrar opcija je za špicu, a svoj golgeterski učinak ove sezone, mogao bi protiv Kurilovca poboljšati i Dion Drena Beljo.

Vjerojatni sastav: Nevistić - Tabinas, Zebić, Galešić, Goda - Soldo, Šunta, Radoš - Bakrar, Beljo, Varela