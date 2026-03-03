Naši Portali
GORJELO JE

VIDEO Totalni kaos u Barceloni, navijači kamenovali autobus Atletica, sve je bilo u plamenu

Screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
03.03.2026.
u 21:12

Uoči uzvratne utakmice polufinala Kupa kralja između Barcelone i Atletico Madrida, radikalni navijači katalonskog kluba priredili su sramotan doček gostima. Autobus madridskog kluba napadnut je raznim predmetima pri dolasku na stadion Camp Nou

Nogometaše i stručni stožer Atletico Madrida dočekala je doslovno ratna atmosfera uoči uzvratnog susreta polufinala Kupa kralja protiv Barcelone. Dok se klupski autobus probijao prema stadionu Camp Nou, grupa radikalnih navijača Barcelone zasula ga je kišom predmeta. Prema izvještajima španjolskih medija, prema vozilu su letjele kamenice, boce i drugi predmeti, a u kaosu koji je nastao razbijeno je najmanje jedno staklo na autobusu. Prizori su bili šokantni, a cijeli incident dogodio se dok su se momčadi približavale stadionu uoči utakmice zakazane za 21 sat. Neprijateljski doček jasno je pokazao kolike su tenzije vladale uoči ključnog dvoboja za ulazak u finale.

Doček za dvije momčadi nije mogao biti različitiji. Dok je autobus Barcelone pozdravljen spektakularnom bakljadom i gromoglasnom pjesmom navijača koji su sanjali o povijesnom preokretu, dolazak Madriđana pretvorio se u scenu otvorenog neprijateljstva. Cijelo područje oko stadiona bilo je obavijeno gustim dimom od pirotehničkih sredstava, a plamen baklji stvarao je dojam da je sve u plamenu, što je dodatno pojačalo osjećaj kaosa i opasnosti. Domaći navijači stvorili su vatrenu dobrodošlicu za svoje igrače, no za goste su pripremili zastrašujuću i sramotnu zasjedu koja s nogometom nema nikakve veze.

Napetost je bila na vrhuncu i prije samog početka susreta, ponajviše zbog ogromnog uloga, ali i rezultata iz prve utakmice. Atletico je u uzvrat stigao s ogromnom prednošću od 4:0, stečenom na svom stadionu Metropolitano, pa je momčad trenera Hansija Flicka trebala pravo čudo za prolazak dalje. Dodatni problem za Barcelonu predstavljali su izostanci ključnih igrača, ozlijeđenog napadača Roberta Lewandowskog i suspendiranog braniča Erica Garcije, što je potragu za "remontadom" činilo gotovo nemogućom misijom i dodatno je podgrijalo frustracije među navijačima.

Unatoč ozbiljnoj šteti na prozoru i napetoj situaciji, iz madridskog kluba potvrdili su da, srećom, nitko od igrača ili članova stožera Diega Simeonea nije ozlijeđen. Kako navodi Antonio Ruiz s medija Tiempo de Juego, policija je morala hitno intervenirati kako bi osigurala siguran prolazak autobusa do unutrašnjosti stadiona i zaštitila delegaciju Atletica. Incident je izazvao osudu diljem Španjolske, uz pozive na brzu istragu i kažnjavanje odgovornih za ovaj čin nasilja koji je bacio mrlju na veliki nogometni derbi.

Ovaj sramotni čin odmah je povukao paralele sa sličnim događajima iz prošlosti. Naime, navijači Barcelone imaju povijest ovakvih ispada, a najbizarniji se dogodio u travnju 2024. godine. Tada su, uoči utakmice Lige prvaka, u gustom dimu od baklji greškom napali autobus vlastite momčadi, misleći da se radi o autobusu PSG-a. Čini se da iz tog incidenta nisu ništa naučili. Osim toga, Barcelonin autobus bio je na meti i u Londonu tijekom gostovanja kod Chelseaja u studenom 2025., što pokazuje da se radi o zabrinjavajućem obrascu ponašanja koji klub pod hitno mora riješiti.
Ključne riječi
Navijači Atletico Madrid Barcelona

Komentara 1

Avatar Idler 3
Idler 3
21:28 03.03.2026.

A te kamenice, jesu z maslinovim uljem il sam z limunom ?

