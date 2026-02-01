Sigurdsson donio novu medalju Hrvatskoj pa poručio: 'Hrvati su ludi za njima'

Hrvatska rukometna reprezentaciija osvojila je brončanu medalju na Europskom rukometnom prvenstvu i tako po prvi puta vezala medalje na dvama uzastopnim velikim natjecanjima od Olimpijskih igara 2012. pa Svjetskog prvenstva 2013.

Ovo je druga medalja na trećem velikom natjecanju za izbornika Dagura Sigurdssona. Nakon neuspjeha na Olimpijskim igrama u Parizu, vezao je srebro na Svjetskom prvenstvu prošle godine i broncu na Europskom prvenstvu 2026. Evo što je poručio nakon utakmice za treće mjesto:

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jako sam sretan, iznimno ponosan. Toliko odricanja i odličnih predstava igrača. Znam da su Hrvati ludi za medaljama, to smo vidjeli i na turniru i hvala vam na tome - rekao je u prvoj, kratkoj izjavi Islanđanin.