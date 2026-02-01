Naši Portali
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
ČETVRTA BRONCA

Sigurdsson donio novu medalju Hrvatskoj pa poručio: 'Hrvati su ludi za njima'

Karlo Koret
01.02.2026.
u 17:41

Ovo je druga medalja na trećem velikom natjecanju za izbornika Dagura Sigurdssona

Hrvatska rukometna reprezentaciija osvojila je brončanu medalju na Europskom rukometnom prvenstvu i tako po prvi puta vezala medalje na dvama uzastopnim velikim natjecanjima od Olimpijskih igara 2012. pa Svjetskog prvenstva 2013. 

Ovo je druga medalja na trećem velikom natjecanju za izbornika Dagura Sigurdssona. Nakon neuspjeha na Olimpijskim igrama u Parizu, vezao je srebro na Svjetskom prvenstvu prošle godine i broncu na Europskom prvenstvu 2026. Evo što je poručio nakon utakmice za treće mjesto:

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

- Jako sam sretan, iznimno ponosan. Toliko odricanja i odličnih predstava igrača. Znam da su Hrvati ludi za medaljama, to smo vidjeli i na turniru i hvala vam na tome - rekao je u prvoj, kratkoj izjavi Islanđanin.
EP rukomet 2026. Dagur Sigurdsson Hrvatska rukometna reprezentacija

Avatar AGRAM
AGRAM
17:55 01.02.2026.

Sigurdssonu bi trebali dati državljanstvo. On ga je bar zaslužio, za razliku od mnogih drugih koji su ga dobili..

