Sevillina zvijezda uoči Dinama: Želimo sve riješiti kod kuće da nam bude lakše u Zagrebu

Sevillin vezni nogometaš Fernando Reges rekao je u utorak kako će njegova momčad tražiti u četvrtak pobjedu nad Dinamom kojom bi osigurala miran uzvrat u Zagrebu, u šesnaestini finala Europske lige.

- Trebamo ostvariti dobar rezultat doma, koji bi nam donio prednost uoči uzvrata. Usredotočeni smo stoga na tu utakmicu. Želimo odigrati dobro da ne bi morali strepiti u Zagrebu nego mirno obraniti prednost iz prve utakmice - izjavio je 34-godišnji Reges za internetsku stranicu Uefe.

Drugoplasirana momčad španjolskog prvenstva u četvrtak će u 21 sat ugostiti lidera hrvatskog prvenstva Dinamo u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige.

- Naš cilj je otići što dalje u natjecanju - napomenuo je Brazilac iza kojega je 28 nastupa ove sezone uz jedan postignuti gol i jednu asistenciju.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos Sevilla FC' Fernando Reges, Papu Gomez, Munir El Haddadi, Jules Kounde and Karim Rekik celebrate goal during La Liga match. February 6,2021. (Foto: nordphoto GmbH / Alterphoto /Acero) /PIXSELL

- Svjesni smo da će biti teško, da je puno dobrih momčadi u Europskoj ligi, ali također smo svjesni svojih mogućnosti. Znamo da smo jedni od favorita, što nismo bili u Ligi prvaka - dodao je.

Sevilla je ispala iz grupne faze Lige prvaka gdje je završila treća iza Lillea i Salzburga, a ispred Wolfsburga.

- Bilo je bolno ispasti iz takve skupine u kojoj smo imali veliku priliku proći, no to sada neće utjecati na nas. To je prošlost - poručio je Reges koji je u Sevillu došao u ljeto 2019. godine iz Galatasaraya.

- Sevilla je navikla igrati u Europskoj ligi, a ove godine smo svjesni važnosti tog natjecanja jer se finale igra na našem stadionu - rekao je.

Sevilla je Europsku ligu osvojila šest puta od čega posljednji put 2020. godine.

- Klub je tijekom godina osvojio puno trofeja. Zbog toga nas u ovom natjecanju protivnici gledaju drugačije. Sevilla je svjesna toga. Znamo da nas se druge momčadi boje, pa se nadamo da ove godine neće biti drugačije - izjavio je Reges koji je 2020. podigao pehar sa Sevillom nakon finalne pobjede od 3:2 nad Interom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 12.02.2022., Zagreb - Stadion u Maksimiru, HT Prva liga, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica. Josip Sutalo, Dominik Livakovic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je prošle sezone u osmini finala izbacio Tottenham pa u četvrtfinalu ispao od Villarreala. Reges je uvjeren kako će na Sanchez Pizjuanu pročitati igru Ademija, Gojaka, Ivanušeca, Bočkaja i Ristovskog na sredini terena.

- Sposoban sam čitati igru i predvidjeti potez suparnika. Svaki put kada nam ukradu loptu ja je nastojim nanovo osvojiti. Nema puno igrača koji žele to raditi jer igrači uglavnom žele imati loptu u nogama, a ja je želim krasti i dodavati svojim suigračima - objasnio je.

Dodao je kako su njegove kvalitete pozicioniranje na terenu, uspostavljanje ravnoteže između obrane i napada te osvajanje lopte. Rekao je da takvu ulogu ima Sergio Busquets u Barceloni te Casemiro u Real Madridu.

- Trener Julen Lopetegui mi govori da budem koncentriran i da pomažem suigračima kada je god to moguće i da pričam s njima. Kao veteran moram unijeti samopouzdanje mladima - rekao je Reges koji je Europsku ligu osvojio i 2011. u dresu Porta. Reges je zatim od 2014. do 2017. igrao i za Manchester City gdje je skupio 102 nastupa.

- No, Sevilla je klub u kojem sam dosegnuo svoj maksimalni igrački potencijal - zaključio je.