Senzacionalni polufinalist US Opena: Tek u siječnju ove godine prvi put igrao izvan granica SAD-a

Amerikanac Ben Shelton igrat će u polufinalu zadnjeg Grand slam turnira sezone US Opena protiv Novaka Đokovića. Dvadesetogodišnji Shelton (ATP 47.) je za plasman u svoje prvo polufinale nekog Grand slam turnira pobijedio sunarodnjaka, desetog tenisača svijeta, Francesa Tiafoea sa 6:2, 3:6, 7:6 (7), 6:2. Već ulaskom u četvrtfinale Ben je postao najmlađi igrač koji je došao do ove faze US Opena još od Andyja Roddicka 2002. godine, a jednom kada je napravio korak više, postao je i najmlađi polufinalist u Flushing Meadowsu od Michaela Changa 1992. godine.

– Na Tiafoea gleda kao na starijeg brata. Poznajemo se s treninga, ali dosad nikad nismo odigrali službeni dvoboj. Sto posto sam siguran da ćemo i dalje biti prijatelji. On mi je kao brat, tip koji mi je rekao da vjeruje u mene od mog prvog ATP turnira. Jednostavno sjajan tip izvan terena. Što se tiče meča, osjećam da sam dao sve od sebe. Bila je ovo emotivna borba i hvala svima što ste ostali uz nas tako kasno. Atmosfera je bila paklena i hvala što ste me gurali u ovom meču – reći će Shelton, koji je protiv Tiafoea upisao 14 asova, 50 winnera, ali i 34 neprisiljene pogreške.

Bilo mu je ovo tek peto pojavljivanje na nekom Grand Slam turniru, a u borbi za veliko finale prvi će ga put sa suprotne strane čekati Novak Đoković.

– Ne može biti bolje od toga. Posljednja dva meča bila su teška i igrao sam protiv Amerikanaca, a nadam se da ćete me gurati i za dva dana – rekao je NCAA prvak iz 2022. godine.

Sheltonu je do posljednjega Grand Slama sezone najveći uspjeh karijere bilo četvrtfinale Australian Opena. Ima jake teniske gene. Name, njegov tata Bryan i majka Lisa Witsken igrali su tenis.

– Često se zafrkavamo kojim genima Ben igra, Sheltonovim ili Witskenovim – rekao je Bryan Shelton.

No, nije to sve. Njegov ujak, Todd Witsken, bio je profesionalni tenisač, a njegova sestra Emma ​​igrala je tenis na sveučilištu na Floridi. Zanimljivo je da je njegov nastup na Australian Openu u siječnju ove godine bio prvi turnir izvan Sjedinjenih Država. Zapanjujuće, to je također bilo njegovo prvo putovanje izvan SAD-a. Bez obzira na to što je igrao samo na turnirima diljem SAD-a, njegov najbolji rejting bilo je 30. mjesto, a sigurno je da će nakon US Opena biti među prvih dvadeset svjetskih igrača. Sheltonovo je najbolje oružje servis. Njegov prvi servis u prosjeku iznosi 203 kilometra na sat. Na ovogodišnjem US Openu postigao je dva uzastopna servis asa pri brzini od 240 km/h. Kao ljevoruk igrač, Shelton ima moćan forhend i bekend...

– Volim izlaziti na mrežu. Servis i volej važan su dio moje igre i to su područja koja želim dalje razvijati – naglasio je Shelton.

Ozbiljan tenis počeo je igrati 2014. godine. U lipnju 2020. obvezao se da će igrati za sveučilište Florida Gators. Godinu dana poslije osvojio je naslov državnoga sveučilišnog prvaka, a 23. kolovoza 2022. objavio je da se odriče povratka na koledž i da će postati profesionalac.

Borna Ćorić morao je zbog ozljede otkazati nastup na turniru Davis Cupa koji će od 12. do 17. rujna biti održan u dvorani Gripe u Splitu, a umjesto njega izbornik Vedran Martić u momčad je uvrstio Duju Ajdukovića. Tako će hrvatsku reprezentaciju činiti četvorica Splićana: Borna Gojo, Dino Prižmić, Duje Ajduković i Mate Pavić te Međugorac Ivan Dodig.

– Još od američke turneje nosim se s dvije lakše ozljede koje sam pokušavao sanirati između turnira i mečeva. Nakon odrađenih pretraga morat ću poslušati savjete stručnjaka i uzeti kratku pauzu da se trenutačno stanje ne pogorša – rekao je Ćorić.

