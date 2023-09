Đoković o tome kako je potjerao Srbina s tribina: Strašno me naljutio, rekao sam da popričaju s njim

Burno je bilo na meču Novaka Đokovića i Amerikanca Taylora Fritza, srpski teniski as poludio je na svog navijača i tražio da ga se udalji s tribina. Usred jednog gema na Fritzovoj loptu, Đokovićev navijač viknuo je 'aut!', što je dekoncentriralo Đokovića i potpuno ga razbjesnilo.

Ljutiti Đoković je nakon toga bio potpuno dekoncentriran te je dozvolio suparniku da napravi break. Đoković je na to potpuno poludio na svog navijača, počeo se na njega derati na srpskom da napusti tribine. Ubrzo su zaštitari ispunili želju ponajboljem tenisaču svih vremena.

- Utjecalo je to na mene. To je bilo iz boksa u kojem su sjedili neki moji prijatelji, ali ne znam tko je točno viknuo, bio sam strašno iznerviran. Rekao sam mojima da popričaju s njim, hahaha! Iznerviralo me je kada je reagirao. Uglavnom mi to ne smeta, ali u trenutku kada ste pod jakim stresom, sve vam smeta i reagirate. Ali, drago mi je kada se publika aktivira jer znači da je dobar meč. Platili su kartu i želite da im priredite show. Zato je danas došlo do interakcije s tim navijačem - objasnio je Đoković svoj potez.

Video događaja možete pogledati OVDJE.