Šef sudaca: Dinamo je oštećen u Varaždinu, pogodak mu je neopravdano poništen

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 5. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Najviše pozornosti protekloga kola izazvale su sudačke odluke na utakmicama Dinama i Hajduka.
VARAŽDIN – DINAMO (56. minuta); zaleđe i prekršaj u napadu
Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari:
- je li riječ o kažnjivom zaleđu
- je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj
Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP - potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije.
U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi.
VARAŽDIN - DINAMO (90. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)
Prilikom udarca na vrata gostujućeg napadača domaći branič ispružio je lijevu ruku i skrenuo loptu. Sudac, koji je bio ispravno pozicioniran i pod dobrim kutom gledanja, dosudio je kazneni udarac te je opomenuo obrambenog igrača (drugi žuti karton) zbog očiglednog prekršaja igranja rukom.
Dosuđivanje kaznenog udarca i isključenje obrambenog igrača bila je ispravna odluka suca.
HAJDUK - RIJEKA (59. minuta); nesmotren start
Prilikom borbe za loptu između domaćeg igrača br. 4 i gostujućeg braniča br. 6 loptu je prvi dodirnuo branič. Nažalost, branič je snažno nagazio nogu suparničkog igrača.
Sudac nije ispravno procijenio intenzitet kontakta te je smatrao da je branič odigrao loptu i slučajno nagazio napadača.
Prema našim tehničkim razmatranjima smatramo da je ovaj start trebao biti ocijenjen kao nesmotren zbog gaženja na stopalo suparnika te je sudac morao opomenuti igrača.