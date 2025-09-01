Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STRUČNI KOMENTATOR

Joško Jeličić žestoko kritizirao Hajduk pa se osvrnuo na Dinamo: Ovo je parodija

Zagreb: Bivši nogometaš, voditelj i komentator Joško Jeličić
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.09.2025.
u 21:55

- Svakako treba pohvaliti gospoštinu Dinama. Nisu spomenuli niti jednom riječju i to su ti novi vjetrovi na čelu sa Zvonom Bobanom. Ne žele se baviti tim stvarima jer jednostavno na njih ne možeš utjecati. Dobro je da se ovo dogodilo Dinamu jer da se dogodilo nekom drugom, bojim se da bi bio referendum o odcjepljenju..

Stručni komentator MaxSporta Joško Jeličić prokomentirao je proteklo kolo HNL-a. Osvrnuo se na to što se Hajduk žalio na suđenje nakon remija s Rijekom (2:2).

- Kolarić out. Pajač out na Poljudu. Erceg out. Pavlešić out. Sada i Bel out. Tko će suditi? Vidjeli smo u Europi hrvatski nogomet. Hajduk crveni karton, Rijeka... Tužan europski nogomet igraju naši. Na dnu smo. Takav nogomet zaslužuje da svaku utakmicu sudi Collina? Šta je Bel sudio lošije nego što je igrao Fruk ili Livaja? Svako kolo se prozivati... Peto kolo?! Što će biti na proljeće?! Hoće li mirovne snage osiguravati utakmice? Što će mladi suci? Nijedan suci nema namjeru oštetiti nekog, u to sam siguran. Ta hajka... Da se ja pitam, da imam neku ulogu, zaustavio bih suđenje na dva tjedna pa nek sami sebi sude - rekao je Jeličić.

Smatra da je Dinamo oštećen protiv Varaždina (2:2), ali je pohvalio reakciju iz Maksimira.

- S obzirom da su gospoda u Dinamu i da se oni ne bave time, ja sam napravio jednu kompilaciju, parodiju. Prekršaj na Belji 100-postotni ne svira Erceg, moj miljenik. Čisti prekršaj na Belji. Ajmo dalje. Ba na Valinčiću. Čisti prekršaj, Povlačenje očito. I sad ovdje povlačenje Villara i nakon toga ide slobodan udarac na Marini na 20 metara. Vidjet ćemo usporeno prekršaj na Villaru. Tri prekršaja u ozbiljnoj zoni. Erceg je u lošoj formi i ima pravo na to. Ovo su bile pogreške, ne loša namjera. Sviđa mi što Dinamo nije reagirao - rekao je Jeličić i dodao:

- Svakako treba pohvaliti gospoštinu Dinama. Nisu spomenuli niti jednom riječju i to su ti novi vjetrovi na čelu sa Zvonom Bobanom. Ne žele se baviti tim stvarima jer jednostavno na njih ne možeš utjecati. Dobro je da se ovo dogodilo Dinamu jer da se dogodilo nekom drugom, bojim se da bi bio referendum o odcjepljenju..

Dotaknuo se i otkaza Radomiru Đaloviću u Rijeci.

- Nikad nisam za smjenu trenera, ali ne treba stvari gledati crno-bijelo. Ako zagrebemo ispod površine, možemo doći do nekih stvari. Đalović je posljednjih mjesec dana trener zbog duple krune. Način komunikacije, ideja njegove igre... Njegova momčad je bitno slabija u odnosu na prošlu sezonu, svaki igrač je slabiji. Nema B opcije, nema taktičke nadogradnje. Njegove izjave su suprotne s klupskom politikom.
Ključne riječi
HNL Joško Jeličić

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
BRSA
22:46 01.09.2025.

Je li Bel dao Menalu žuti karton zbog simuliranja kako bi izbjegao VAR provjeru Menalovog obaranja u šesnaestercu? Igrači Hajduka smiju rušiti protivničke igrače guranjem ruke u protivnička leđa u Hajdukovom kaznenom prostoru (20. i 38. minuta) i igrati rukom u kaznenom prostoru Hajduka (30. minuta) uz garantirano neuključenje VAR-a.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još