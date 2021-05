Nijemci se raspisali o problemu: Ovo bi moglo srušiti snove Borne Sose

Hrvatski nogometaš Borna Sosa (23) odlučio je da će igrati za njemačku reprezentaciju. Lijevi bek Stuttgarta tvrdi da ga nitko iz naše reprezentacije nije zvao i da je zbog toga odlučio promijeniti tabor.

No, njemački mediji sada pišu da bi Sosine planove mogla srušiti Fifina pravila. "Može li Sosa uopće igrati za Njemačku", pita se Kicker.

Kicker napominje da Fifina pravilo o mijenjanju reprezentacije kaže da igrač "u vrijeme kad je bio uveden u svoju posljednju utakmicu službenog natjecanja bilo koje vrste nogometa za svoj sadašnji savez, nije navršio 21 godinu". Fifina pravila pogledajte OVDJE.

Problem za Sosu je to što je on imao 22 godine kada je posljednji put igrao za Hrvatsku. Bio je to nastup za hrvatsku U-21 reprezentaciju koja je protiv Škotske u Edinburghu igrala kvalifikacije za Euro.

Kicker napominje i da je ovo pravilo Fifa uvela tek u rujnu 2020. godine i da postoji mogućnost da Hrvat zbog toga neće moći igrati za Njemačku.

Podsjećamo, jučer smo pisali o pravilima koja Sosa mora zadovoljiti za igra za Njemačku, a taj tekst pročitajte ovdje.

