Odabrao igrati za Njemačku pa jednim potezom raskinuo s hrvatskom reprezentacijom

Borna Sosa je odabrao igrati za njemačku nogometnu reprezentaciju. Ili im se barem staviti na raspolaganje. Je li dobio službeni poziv ili ne, teško je protumačiti. I on sam je rekao 'zovu me već mjesecima', što i dalje ne implicira da je stigla službena pozivnica za Elf. No, svojim istupima u javnost, Sosa otkriva puno toga.

Talentirani lijevi bek, rođeni Zagrepčanin, nekadašnji dinamovac i aktualni igrač Stuttgarta sada je jedna od glavnih tema europskog nogometa.

- Odlučio sam igrati za Njemačku. Sve sam javio Zlatku Daliću, moje se mišljenje neće promijeniti - poručio je Borna.

Potom su krenuli dosta oštri napadi navijača koji su Zagrepčanina s njemačkom adresom prozvali da nema emocije prema domovini, da je sada u Hrvatskoj samo turist, da će mu biti krivo zbog ove odluke.

On se javio tek ponekim medijima s obrazloženjem: Napravio sam to jer me Hrvatska nikada nije pozvala u A reprezentaciju. Dalić je odgovorio: Neću više trošiti riječi na to. On je znao da je na širem popisu i da će uskoro biti pozvan.

No, povratka, čini se, nema. Borna je odlučio. Prekinuo je s Vatrenima. A baš kako to biva među mlađim generacijama, prekid se najbolje pokazuje brisanjem zjedničkih fotografija. Tako je i Sosa obrisao fotografije koje je imao u dresovima mlađih kategorija hrvatske reprezentacije za koju je nastupio čak 56 puta i bio u nekoliko navrata kapetan.